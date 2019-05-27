Dev Birleşme: Renault ve Fiat Anlaşmaya Çok Yakın

Dünyanın en çok tanınan otomobil markasından Renault, Fiat ile ilgili son derece önemli gelişmeler ortaya çıkıyor. Merkez ofisi İtalya'da bulunan Fiat, Fransa merkezli Renault ile birleşme talebini kuruluşa iletti.

Her iki şirket de Dünyanın otomotiv devleri arasında olması nedeniyle bazı soru işaretleri ortaya çıkıyordu. Örneğin; yönetim kurulunda kimlerin bulunacağı ve hisselerin ne şekilde paylaşılacağı en önemli sorular arasındaydı. Ancak son gelen bilgiler ışığında, tüm bu soru işaretleri kaybolmaya başladı.

Renault ve Fiat karar aşamasında

İtalyan Otomotiv devi Fiat tarafından gönderilen teklif sonucunda, Renault bunu uzun bir süre düşünmesi gerektiğini söyledi. Sabah saatlerinde toplantı yapan Renault şirketi, henüz kararını açıklamadı. Şirketlerin birleşme kararı aldıktan sonra genellikle daha hızlı bir şekilde büyüdüğü bilinen bir gerçek.

Fiat tarafından gönderilen teklif sözleşmesinin detayları da aktarıldı. Fiat bu birleşmenin gerçekleşmesi halinde Dünyanın en büyük 3. otomobil üreticisinin ortaya çıkacağını söyledi. Bunun da hem finansal açıdan, hem de üretim açısından büyük bir katkısının olacağı ifade edildi.

Sözleşmenin detaylarında her iki kuruluşun da, yönetim kurulunda eşit temsil edileceği ve hisselerin yarı yarıya paylaşılacağı aktarıldı.

Tüm bu sözleşme şartları incelendiğinde, genel olarak adil bir birleşme olacağı söylenebilir. Peki sizce de Fiat ve Renault arasındaki bu birleşme kararı doğru olacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.