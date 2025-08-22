Devil May Cry'ın 2. Sezon Tarihi Açıklandı! Fragman da Yayınlandı

Aynı adlı popüler video oyunu serisinden uyarlanan Devil May Cry'ın 2. sezonu merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda yeni sezon için ilk tanıtım videosu izleyiciler ile buluştu. Bununla birlikte animasyon dizisinin yayın tarihi de belli oldu.

Devil May Cry'ın 2. Sezonu Ne Zaman Çıkacak?

IMDb paunı yüksek animasyon dizileri arasında yer alan Devil May Cry'ın 2. sezonu 2026 yılında Netflix üzerinden yayınlanacak. Yeni sezonun toplamda yedi veya sekiz adet bölümden oluşması bekleniyor. İlk seozon 3 Nisan 2025 tarihinde izleyiciler ile buluşmuştu.

Devil May Cry'ın Türkçe Alt Yazılı 2. Sezon Videosu Nasıl İzlenir?

Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Devil May Cry'ın yeni sezonu için bir video paylaşıldı. 1 dakika 6 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunda yeni sezonda Dante ile Vergil'in karşı karşıya geleceğini görüyoruz. Görünüşe göre ikinci sezon tıpkı ilk sezon gibi başarılı olacak.

Devil May Cry'ın Seslendirme Kadrosu

Johnny Yong Bosch

Scout Taylor-Compton

Hoon Lee

Kevin Conroy

Chris Coppola

Benjamin Abiola

Kari Wahlgren

Roger Jackson

Jason Marnocha

Erica Lindbeck

Robbie Daymond

Devil May Cry'da Johnny Yong Bosch "Dante" karakterini, Scout Taylor-Compton "Mary" karakterini, Kevin Conroy "Baines" karakterini, Chris Coppola "Enzo" karakterini, Benjamin Abiola "Anders" karakterini, Kari Wahlgren "Eva" karakterini, Robbie Daymond ise "Vergil" karakterini seslendiriyor.

Devil May Cry'ın Konusu Nedir? Ne Anlatıyor?

Devil May Cry, annesinin intikamını almak isteyen Dante'nin maceralarına odaklanıyor. Dante'nin gençlik dönemindeki hikâyesine tanık olduğumuz yapımda hem iblislerle mücadelesini hem de ikiz kardeşi Vergil ile olan rekabetini görüyoruz.

Güney Kore merkezli Studio Mir tarafından geliştirilen ve Adi Shankar'ın yapımcılığını üstlendiği animasyon dizisi, Dante'nin genç bir iblis avcısı olarak kendi kimliğini bulma yolculuğunu da anlatıyor.