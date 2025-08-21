Alien: Earth yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Disney'in popüler bilim kurgu dizisini izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip diziye dair birçok soruyu yanıtlayacağız.

Alien: Earth Yeni Bölüm Ne Zaman Çıkacak?

En iyi Disney Plus dizileri arasında yer alan Alien: Earth'ün ilk iki bölümü 12 Ağustos 2025 tarihinde izleyiciler ile buluştu. Üçüncü bölüm ise 19 Ağustos 2025 tarihinde yayınlandı. Dizinin dördüncü bölümü 26 Ağustos tarihinde çıkacak. Alien: Earth yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

Alien: Earth 1. bölüm tarihi: 12 Ağustos 2025

12 Ağustos 2025 Alien: Earth 2. bölüm tarihi: 12 Ağustos 2025

12 Ağustos 2025 Alien: Earth 3. bölüm tarihi: 19 Ağustos 2025

19 Ağustos 2025 Alien: Earth 4. bölüm tarihi: 26 Ağustos 2025

26 Ağustos 2025 Alien: Earth 5. bölüm tarihi: 2 Eylül 2025

2 Eylül 2025 Alien: Earth 6. bölüm tarihi: 9 Eylül 2025

9 Eylül 2025 Alien: Earth 7. bölüm tarihi: 16 Eylül 2025

16 Eylül 2025 Alien: Earth 8. bölüm tarihi: 23 Eylül 2025

Alien: Earth Türkçe Alt Yazılı Fragmanı Nasıl İzlenir?

Alien: Earth Oyuncuları

Sydney Chandler

Alex Lawther

Essie Davis

Samuel Blenkin

Babou Ceesay

Adarsh Gourav

Erana James

Jonathan Ajayi

David Rysdahl

Diem Camille

Yeni Alien dizisinde Sydney Chandler "Wendy" karakterini, Alex Lawther "Joe Hermit" karakterini, Essie Davis "Dame Sylvia" karakterini, Samuel Blenkin "Kavalier" karakterini, Babou Ceesay "Morrow" karakterini, Adarsh Gourav ise "Slightly" karakterini canlandırıyor.

Alien: Earth Konusu

Alien Earth, diğer Alien filmlerinin aksine uzay değil Dünya'da geçiyor. 2120 yılında uzaydan gelen gizemli bir gemi Dünya'ya düşer. Bu geminin içerisinde ise yaratıklar vardır. Dizi, bu yaratıklarla karşılaşan bir grup askerin mücadelesini konu alıyor. Alien: Earth'ü Disney Plus üzerinden izleyebilirsiniz.