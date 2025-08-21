Alien: Earth Yeni Bölüm Ne Zaman?
Alien: Earth yeni bölüm ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. İşte popüler dizinin yeni bölüm tarihleri!
Alien: Earth yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Disney'in popüler bilim kurgu dizisini izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip diziye dair birçok soruyu yanıtlayacağız.
Alien: Earth Yeni Bölüm Ne Zaman Çıkacak?
En iyi Disney Plus dizileri arasında yer alan Alien: Earth'ün ilk iki bölümü 12 Ağustos 2025 tarihinde izleyiciler ile buluştu. Üçüncü bölüm ise 19 Ağustos 2025 tarihinde yayınlandı. Dizinin dördüncü bölümü 26 Ağustos tarihinde çıkacak. Alien: Earth yeni bölüm tarihleri şu şekilde:
- Alien: Earth 1. bölüm tarihi: 12 Ağustos 2025
- Alien: Earth 2. bölüm tarihi: 12 Ağustos 2025
- Alien: Earth 3. bölüm tarihi: 19 Ağustos 2025
- Alien: Earth 4. bölüm tarihi: 26 Ağustos 2025
- Alien: Earth 5. bölüm tarihi: 2 Eylül 2025
- Alien: Earth 6. bölüm tarihi: 9 Eylül 2025
- Alien: Earth 7. bölüm tarihi: 16 Eylül 2025
- Alien: Earth 8. bölüm tarihi: 23 Eylül 2025
Alien: Earth Türkçe Alt Yazılı Fragmanı Nasıl İzlenir?
Alien: Earth Oyuncuları
- Sydney Chandler
- Alex Lawther
- Essie Davis
- Samuel Blenkin
- Babou Ceesay
- Adarsh Gourav
- Erana James
- Jonathan Ajayi
- David Rysdahl
- Diem Camille
Yeni Alien dizisinde Sydney Chandler "Wendy" karakterini, Alex Lawther "Joe Hermit" karakterini, Essie Davis "Dame Sylvia" karakterini, Samuel Blenkin "Kavalier" karakterini, Babou Ceesay "Morrow" karakterini, Adarsh Gourav ise "Slightly" karakterini canlandırıyor.
Alien: Earth Konusu
Alien Earth, diğer Alien filmlerinin aksine uzay değil Dünya'da geçiyor. 2120 yılında uzaydan gelen gizemli bir gemi Dünya'ya düşer. Bu geminin içerisinde ise yaratıklar vardır. Dizi, bu yaratıklarla karşılaşan bir grup askerin mücadelesini konu alıyor. Alien: Earth'ü Disney Plus üzerinden izleyebilirsiniz.