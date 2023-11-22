Devrilmeyen 3 Tekerlekli Motosiklet Türkiye Pazarına Giriyor: Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hollanda'da üretilen motosiklet Carver'ın yakında Türkiye pazarına gireceği açıklandı. Sıradan motosikletlerden çok daha farklı olan Carver, 3 tekerlekli olması sayesinde asla devrilmiyor.

X'te Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan gelişmeye göre Gürses Şirketler Grubu, Hollanda markası Carver'in 3 tekerlekli motosikletini yakında Türkiye pazarında satışa sunacak.

Gelişmeler bununla da sınırlı değil. Gürses Şirketler Grubu şartlar oluştuğu takdirde Carver'in 3 tekerlekli motosikletinin üretimi için Türkiye'de bir fabrika açmayı planlıyor.

Ortalama 500.000 TL Fiyatıyla Carver Türkiye Pazarına Giriyor

Devrilmeyen Hollandalı Türkiye'de üretilecek‼️



Aralık ayında Türkiye'de satışa sunulacak 3 tekerlekli elektrikli bir motosiklet olan Carver, kompakt boyutları ve 1+1 oturma düzeniyle tam bir yetişkin oyuncağı.....



Hollandalı Carver’ı rakiplerinden ayıran en büyük özelliği ise… pic.twitter.com/024ZThxURS — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) November 22, 2023

Peki Carver'in motosikletini bu kadar ilgi çekici ve ilginç kılan şey ne? Dinamik Araç Kontrolü isimli teknolojiye sahip bu motosiklet, aracın dönüşlerde ve keskin virajlarda devrilmesini engellerken, güvenliği de üst noktalara çıkarıyor.

3 tekerleğe sahip olması sayesinde bir otomobil vari gövdeye sahip olan motosiklette 2 kişi aynı anda seyahat edebiliyor. Carver gövde kısmının üstünü kapatarak, motosiklet sahiplerinin soğuk havada yaşadığı problemlerin de önüne geçiyor.

100 ve 130 kilometre menzile sahip 2 versiyonu ile Türkiye pazarına girmesi beklenen modelin fiyatlandırması biraz dudak uçuklatacak cinsten. Emre Özpeynirci'ye göre motosikletin ortalama fiyatı 500.000 TL bandında olacak ve yılda en az 2.000 adet üretimi gerçekleştirilecek.

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