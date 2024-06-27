DFSK E5 SUV Resmen Türkiye'de: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Son yıllarda ülkemizde faaliyet göstermeye başlayan otomobil üreticilerinin sayısında ciddi bir artış söz konusu. Uluslararası alanda DFSK Motor tanınan Dongfeng Sokon Automobile bunlardan birisi.

Geçtiğimiz yıl ülkemizde satışlara başlayan Çinli üretici son olarak hibrit E5 SUV modelini Türkiye'de satışa sundu. Peki DFSK E5 SUV sürücülere tam olarak neler sunuyor?

DFSK E5 SUV Özellikleri ve Fiyatı

DFSK E5, hibrit bir SUV olarak tasarlandı. Üretici burada 1.5 litre 128 Nm tork ve yaklaşık 110 HP güç sunan dört silindirli bir benzinli bir motor tercih ediyor. Bununla birlikte modelde 175 HP güç ve 300 Nm tork üretebilen elektrikli bir motora yer veriliyor.

Aynı zamanda elektrikli motorun tek başına 87 km yol gidebildiğini ve 6.6 kW ile 4 saatte tam dolum yapabildiğini belirtelim. Aracın tasarımına geldiğimizde bizleri modern bir SUV görüntüsü karşıladığını söyleyebiliriz.

Ön cephede devasa ızgaralar ve şık farlar karşımıza çıkarken, arkada ince ve boydan boya keskin farlar bulunuyor. Ayrıca, modelin 4760 mm uzunluğa, 1710 mm yüksekliğe ve 1865 mm genişliğe sahip olduğunu belirtmekte fayda var. DFSK E5 SUV, Comfort ve Elegance olmak üzere iki farklı donanım paketiyle sürücülerin karşısına çıkıyor.

Giriş paketi olarak belirlenen Comfort; geri görüş kamerası ve arka park sensörü gibi özellikler sunarken, daha üst seviye Elegance'ta ise tüm bunlara ek olarak şerit değiştirme asistanı, arka çarpışma uyarısı, kapı açma uyarısı ve arka çapraz trafik uyarısı gibi özellikler kullanılabilir hale geliyor.

DFSK E5 modelinin fiyat etiketleri ise sektördeki rekabeti bir hayli artıracak gibi. Zira açıklanan listelere baktığımızda Comfort için 1.890.000 TL ve Elegance için ise 2.290.000 TL'lik bir fiyatın biçildiğini görüyoruz.

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