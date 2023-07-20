Oyuncular Sinirli: Diablo 4'e Olumsuz İncelemeler Yağıyor! Peki Neden?

Diablo 4'ün son güncellemesi oyunun sıkı hayranlarını kızdırmaya devam ederken Blizzard için işler kötüye gidiyor.

Bu haftanın başlarında Blizzard, Diablo 4 için yeni sezonun başlamasından hemen önce, oyunun şu anda sunduğu her bir sınıfı ağır bir şekilde zayıflatan ve zaten en zayıf sınıf olmasına rağmen büyücüleri oyun sonu için neredeyse oynanılmaz hâle getiren ilk güncellemeyi yayınlamıştı.

Oyuncular Son Güncellemedeki Değişikliklerden Mutsuz

Bu durum hayranlar arasında pek de iyi karşılanmadı, zira oyunu sileceğini söyleyen yüz binlerce oyunu Reddit'e akın etti. Hayranlar oldukça öfkeli ve eğer oyun sektörünü uzun süre takip ettiyseniz, tutkulu bir hayran kitlesinin öfkesini boşaltmak istediğinde nereye gittiğini çok iyi bilirsiniz.

Diablo 4'ün Metacritic'teki kullanıcı notu, kötü lansmanı ve ilk sunucu sorunları nedeniyle zaten çok iyi değildi ancak şimdi bu son güncellemenin ardından daha da düştü. Bu yazının yazıldığı sırada, Diablo 4 için olumsuz kullanıcı yorumları gelmeye devam ediyor, çünkü oyun şu anda 3,5 puana sahip ve giderek düşüyor.

Diablo'nun küresel topluluk geliştirme direktörü Adam Fletcher, ekibin bu hafta Cuma günü bazı eleştiri ve sorunları ele almak için bir Campfire Chat düzenleyeceğini duyurdu.

Peki siz Diablo 4'e gelen değişiklikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.