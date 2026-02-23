Discord'un Yaş Doğrulama Hamlesi Tepki Çekti: Geri Adım Atabilir!

Popüler iletişim platformu Discord son günlerde oldukça çalkantılı bir dönemden geçiyor. Özellikle gençler ve oyuncular arasında vazgeçilmez bir yere sahip olan platform hayata geçirmeyi planladığı yeni yaş doğrulama sistemiyle kullanıcılar arasında büyük tepki topladı.

Peki giderek büyüyen bu tepki dalgası karşısında Discord geri adım atacak mı? Gelin şimdi tartışmaların odağındaki detaylara daha yakından bakalım.

Discord ve Persona İş Birliği Kullanıcıları Öfkelendirdi

Bildiğiniz üzere Discord geçtiğimiz haftalarda platformuna yaş doğrulama sistemi getireceğini ve 18 yaşından küçük kişiler için yaş kısıtlaması uygulayacağını duyurmuştu. Şirket mart ayında hayata geçirmeyi planladığı yeni sistemi için bir süredir çeşitli sağlayıcılarla görüşmeler gerçekleştiriyordu.

Son olarak Discord'un yaş doğrulama süreçleri için Persona adındaki ünlü sağlayıcıyla çalışacağı yönündeki haberler gündeme geldi. Ancak söz konusu haberler kullanıcı tabanında adeta infial yarattı. Zira birçok kişi Persona platformunu yüz taramaları ve kimlik bilgilerinin nasıl işleneceği konusunda şeffaf olmamakla suçluyor.

Kullanıcıların asıl korkusu ise oldukça haklı gerekçelere dayanıyor. Persona'nın gizlilik politikasında yer alan "üçüncü taraf veritabanlarından ve devlet kayıtlarından" veri elde edebileceğine dair ibareler özellikle kimlik avı ve veri hırsızlığı endişelerini beraberinde getiriyor.

Üstelik geçmişte Discord'un üçüncü taraf bir sağlayıcısında yaşanan ve 70 binden fazla kimliğin çalındığı veri ihlali de hafızalardaki yerini koruyor. Hal böyle olunca pek çok kullanıcı Discord'un Persona ile anlaşması durumunda platformu kullanmayı bırakacağını ifade ediyor.

Discord Test Süreçlerinin Ardından Endişlere Yanıt Verdi

Gelen yoğun tepkilerin ardından Discord cephesinden de ilk hamle gecikmedi. Şirketin Ürün Politikası Başkanı Savannah Badalich, Birleşik Krallık'ta Persona ile yürütülen sınırlı testin sona erdiğini duyurdu. İlginç bir şekilde şirket bu duyurunun ardından destek sayfasından Persona ile ilgili kısımları da sessiz sedasız kaldırdı.

Şu an için platform, yaş tahmini için k-ID adlı farklı bir sağlayıcıyla görüşmelerini sürdürüyor ve yüz taramalarının cihazdan ayrılmadan lokal olarak işleneceğini vadediyor. Ancak yine de pek çok kullanıcı özellikle kimlik belgeleri için benzer bir güvencenin verilmemesi nedeniyle henüz ikna olmadıklarını belirtiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Discord kullanıcıları memnun etmek için nasıl bir yaş doğrulama sistemini devreye almalı? Yorumlarda buluşalım.