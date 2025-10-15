Dikkat: Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans Kalkıyor!

Trafik cezalarında hız kuralları yeniden tanımlanıyor. Bu kapsamda yeni alınacak olan karara göre hız sınırlarındaki +%10 tolerans artık kaldırılıyor. Peki yeni düzenleme ile birlikte tolerans aralıkları nasıl olacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Trafik Cezalarında Yüzde 10 Hız Toleransı Kalkıyor!

Türkiye’de uzun süredir sürücülerin lehine uygulanan yüzde 10’luk hız toleransı tarihe karışıyor. TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçen yeni yasa teklifine göre artık hız sınırını geçen sürücülere tolerans uygulanmayacak. Bu değişiklik mevcut hız sınırı sistemini kökten değiştirecek yeni ceza modelinin de kapısını aralıyor.

Hazırlanan düzenlemeye göre, yüzde 10’luk oransal sistem yerine sabit kilometre bazlı bir uygulama getirilecek. Örneğin; şehir içi yollarda hız sınırını 6 km/s, şehir dışında ise 11 km/s aşan sürücülere doğrudan ceza kesilecek. Bu artık “radar payı” olarak bilinen küçük farkların göz ardı edilmeyeceği anlamına geliyor.

Uzmanlar sistemin amacının sürücülerin “tolerans sınırına kadar hız yapma” alışkanlığını ortadan kaldırmak olduğunu söylüyor. Böylece hız limitlerinin gerçekten uygulanabilir hale gelmesi ve kazaların azaltılması hedefleniyor.

TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçen teklifin Genel Kurul’da da kabul edilmesi halinde yeni sistemin 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu tarihten sonra sürücüler yüzde 10’luk payı aşmak yerine doğrudan belirlenen km/s sınırlarına uymak zorunda kalacak. Trafik uzmanları radar cihazlarının teknik hata paylarının dikkate alınması gerektiğini savunsa da İçişleri Bakanlığı bu yeni düzenleme ile denetimlerin standart hale getirileceğini vurguluyor.

Yeni düzenleme hem şehir içi hem şehir dışı yollarda daha katı bir denetim döneminin habercisi. Hız limitini sadece 6 km/s ile aşan bir sürücü bile cezaya tabi olacak. Bu nedenle sürücülerin hız göstergelerine daha dikkatli bakmaları gerekecek.