Musk'tan Başka Alan Yok: Cybertruck Satışları Dibi Gördü!

Tesla'nın fütüristik tasarımı ve tamamen paslanmaz çelikten imal edilmesiyle dikkatleri çeken pick-up modeli Cybertruck satışlar konusunda pekte umut vadetmiyor. Zira aracın satış rakamları kelimenin tam anlamıyla dibi gördü. Peki bu sürecin devamı nasıl olacak? İşte detaylar...

Tesla Cybertruck Satışlarında Sert Düşüş: Araçlar SpaceX ve xAI’ye Satılıyor!

Tesla’nın büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Cybertruck, satış performansında kan kaybetmeye devam ediyor. ABD merkezli Kelley Blue Book verilerine göre, şirket 2025’in üçüncü çeyreğinde sadece 5 bin 385 adet Cybertruck satabildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63’lük bir düşüş anlamına geliyor. 2024’ün aynı çeyreğinde satış adedi 14 binin üzerindeydi.

Yılın ilk dokuz ayında toplamda yalnızca 16 bin Cybertruck teslim edildiği bildiriliyor. Bu Elon Musk’ın lansman sırasında duyurduğu yıllık 250 bin adetlik hedefin oldukça altında. Analistler, Tesla’nın yılı yaklaşık 20 bin teslimatla kapatacağını tahmin ediyor. Geçen yıl 50 bin civarında satış yapılmıştı; bu da yıllık bazda neredeyse yarı yarıya düşüş demek.

Düşüş sadece model bazında sınırlı kalmadı aynı zamanda pazar trendleriyle de çelişiyor. Zira elektrikli araç pazarında genel bir büyüme söz konusu. Tesla’nın toplam satışları 2025’in üçüncü çeyreğinde 438 bin 487 adede ulaştı; bu da önceki çeyreğe göre yüzde 40,7, geçen yıla göre ise yüzde 29,6 artış anlamına geliyor. Bu artışta 30 Eylül’de sona eren 7 bin 500 dolarlık vergi teşviki önemli rol oynadı.

Bu noktada bazı kullanıcılar elektrikli pick-up modellerine talebin düştüğünü düşünebilir. Ancak pazardaki rakiplere bakıldığında (ABD) Ford F-150 Lighting modelinde yüzde 39,7 satış artışı, GMC Hummer EV modelinde ise yüzde 21,9 artış kaydedildi. Bu veriler talep noktasında bir düşüşün olmadığını bizlere kanıtlıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...