Discord’dan Sürpriz: Yıllık Özetler Paylaşıldı! Hediye de Var

Her yıl olduğu gibi bu yılın da sonuna yaklaşırken dijital platformlar, kullanıcıların geride bıraktıkları zamanı nasıl değerlendirdiğini kişiye özel özetlerle sunmaya başladı. Spotify ve YouTube’un yıllık raporlarını yayınlamasının ardından bu kez sıra Discord'da. Popüler mesajlaşma platformu Discord, 2025 yılına ait kişisel kullanım özetlerini kullanıcılarla paylaşmaya başladı. İşte detaylar...

Discord Checkpoint Kullanıcılara Sunulmaya Başlandı

Kullanıcılar, Discord Checkpoint adıyla sunulan yıllık özetlere uygulama üzerinden tek dokunuşla erişebiliyor. Renkli ve eğlenceli bir arayüzle hazırlanan bu özetlerde yıl boyunca attığınız toplam mesaj sayısı, en çok mesajlaştığınız kişiler, en sık kullandığınız emojiler ve en fazla oynadığınız oyunlar gibi istatistikler detaylı şekilde gösteriliyor. Bununla birlikte kaç dakika sesli görüşme yaptığınız ve en fazla zaman harcadığınız sunucular da yer alıyor.

Your Discord recap is here! See the fun things you did in 2025 — # of messages sent, top games played, friends you spent the most time with, your favorite emojis, and more. Update your app to get started. pic.twitter.com/Cv1MgUGI4g — Discord (@discord) December 4, 2025

Discord, Checkpoint özetini görüntüleyen kullanıcılara küçük bir sürpriz de sunuyor. Yıllık özeti açan herkes profilinde kullanabileceği özel bir dekorasyon hediyesi kazanıyor. Bu dekorasyon profil fotoğrafının etrafına yerleştirilen şık bir çerçeve şeklinde görünüyor.

