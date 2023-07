Discord Çocuklara Yönelik Yeni Güvenlik Önlemlerini Duyurdu

Discord, kötü niyetli kişilerin uygulamayı çocuk cinsel istismarı materyalleri (CSAM) oluşturmak ve yaymak için kullandığına dair raporların ortaya çıkmasının ardından platformundaki çocukları ve gençleri korumayı amaçlayan politikasını güncelledi.

Platform artık yapay zekâ tarafından üretilen CSAM'leri açıkça yasaklıyor. Washington Post'un kısa süre önce bildirdiği üzere üretken yapay zekânın yükselişi, çocukların cinsel tasvirlerini içeren gerçekçi görüntülerin patlamasına da yol açtı.

Yapay zekâ tarafından oluşturulan CSAM'leri yasaklamanın yanı sıra Discord artık çocukları cinselleştiren diğer her türlü metin veya medya içeriğini de açıkça yasaklıyor.

Discord's Family Center is a new opt-in tool that makes it easy for teens to keep their parents and guardians informed about their Discord activity while respecting their own autonomy. pic.twitter.com/UFY0ybo0LR