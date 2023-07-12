Discord Çocuklara Yönelik Yeni Güvenlik Önlemlerini Duyurdu

Discord, kötü niyetli kişilerin uygulamayı çocuk cinsel istismarı materyalleri (CSAM) oluşturmak ve yaymak için kullandığına dair raporların ortaya çıkmasının ardından platformundaki çocukları ve gençleri korumayı amaçlayan politikasını güncelledi.

Platform artık yapay zekâ tarafından üretilen CSAM'leri açıkça yasaklıyor. Washington Post'un kısa süre önce bildirdiği üzere üretken yapay zekânın yükselişi, çocukların cinsel tasvirlerini içeren gerçekçi görüntülerin patlamasına da yol açtı.

Yapay Zekâ ile Oluşturulan Yasaklı Görseller Engellenecek

Yapay zekâ tarafından oluşturulan CSAM'leri yasaklamanın yanı sıra Discord artık çocukları cinselleştiren diğer her türlü metin veya medya içeriğini de açıkça yasaklıyor.

Discord's Family Center is a new opt-in tool that makes it easy for teens to keep their parents and guardians informed about their Discord activity while respecting their own autonomy. pic.twitter.com/UFY0ybo0LR — Discord (@discord) July 11, 2023

Platform, genç arkadaşlık sunucularını da yasakladı ve bu davranışta bulunan kullanıcılara karşı katı yaptırımlar uygulanacak. NBC News tarafından daha önce yapılan bir araştırmada Discord sunucularının gençlerle tanışma sunucusu olarak tanıtıldığı ve katılımcıların reşit olmayanlardan çıplak görüntüler talep ettiği tespit edilmişti.

Ebeveynler İçin Aile Merkezi Aracı Kullanıma Sunuluyor

Discord, kurallarını güncellemenin yanı sıra kısa bir süre önce ebeveynlerin çocuklarının sohbet hizmetindeki faaliyetlerini takip etmek için kullanabilecekleri bir Aile Merkezi aracı başlattı.

Ebeveynler çocuklarının mesajlarının gerçek içeriğini göremeyecek olsalar da bu araç sayesinde çocuklarının kimlerle arkadaş olduğunu ve platformda kimlerle konuştuğunu görebilecekler.

Discord, bu yeni önlemlerin ve araçların, PhotoDNA kullanarak platformuna yüklenen görüntüleri proaktif olarak taramayı içeren eski önlemleriyle birlikte reşit olmayan kullanıcılarını güvende tutmaya yardımcı olabileceğini umuyor.