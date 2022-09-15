Discord Forum Kanalları Özelliğini Tanıttı

Discord, Forum Kanalları özelliğini duyurdu. Dünyanın en popüler sohbet uygulamalarından bir tanesi olan Discord, insanların bir konu hakkında konuşabileceği yeni bir alanın oluşturulabilmesine imkân tanıyan özelliği kullanıma sundu.

İlk olarak 2015 yılının mayıs ayında kullanıma sunulan ve Aralık 2020 tarihinden itibaren 300 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşan Discord, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Sohbet uygulaması denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden bir tanesi olan Discord, yeni bir özelliği daha kullanıcılar ile buluşturdu.

Discord Forum Kanalları Özelliği Nasıl Kullanılır?

Kanal oluşturma penceresini görüntüleyin.

Forum seçeneğini seçin.

Kanal adını belirleyin.

"Kanal Oluştur" butonuna basın.

Talimatları izleyerek işlemi tamamlayın.

Forum kanalı açılacaktır.

Ayarları yapın.

Çok fazla sayıda kişinin kolayca iletişim kurabilmesine imkân tanıyan sohbet uygulamasına yeni bir özellik daha eklendi. Forum Kanalları olarak adlandırılan bu özelliği kullanabilmek için ilk olarak bir sunucuya sahip olmanız ya da yönetici rolünde olmanız gerekiyor.

Kanal oluşturma penceresini görüntülediğiniz takdirde Forum isimli yeni bir buton ile karşılaşacaksınız. Bu butonun üzerine tıklamanız hâlinde forum kanalı oluşturma ekranı çıkacaktır. Bu pencere üzerinden kanal adını belirleyin ve hemen ardından "Kanal Oluştur" butonuna tıklayın.

Talimatları izleyip işlemi tamamlayarak forumun oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Foruma özel olarak çeşitli ayarlar bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de üyelerin gönderi oluşturma sıklığının belirlenebilmesidir. Bu konuda 5 saniyeden 6 saate kadar pek çok seçenek bulunuyor.

Forum kanalı için en fazla 20 karakterden oluşan çeşitli etiketler de oluşturabilmeniz mümkün. Teknoloji, oyun gibi alt kategoriler ekleyebilirsiniz. Yeni özellik ayrıca AutoMod isimli bot ile de uyumlu.

Dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip olan sohbet uygulamasının yeni özelliği şu anda bazı kullanıcıların kullanımına sunuldu. Yakında herkes Forum Kanalları özelliğine erişebilecektir.

Başarılı arayüzü sayesinde kolay bir kullanım sunan iletişim platformu için geliştirilen yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.