Microsoft, Game Pass'te Değişikliğe Gidiyor! Fiyat Artış Riski Var

Microsoft'un Game Pass hizmetinden dünya genelinde çok sayıda oyuncu faydalanıyor ancak mevcut hizmet şu an bir hayli karmaşık görünüyor. Bir planda mevcut olan avantajlar diğerinde eksik olabiliyor. Bu da kullanıcıların hangisini seçeceği konusunda kafa karışıklığı yaşamasına sebep olabiliyor. Şirket, bunu düzeltmek için şimdi önemli bir düzenlemeye gidiyor.

Xbox Game Pass Premium ve PC Game Pass Birleşiyor

Microsoft'un PC Game Pass ile Xbox Game Pass Premium planlarını birleştirmeyi planlıyor. Teknoloji devinin bu hamlesinin arkasında abonelik hizmetini daha sade ve kolay anlaşılabilir hâle getirme amacı yatıyor. PC Game Pass şu an yeni çıkan oyunları ilk günden oynamaya başlama ve EA Play gibi avantajlarla pek çok kullanıcının tercihi olsa da Xbox Game Pass'in Premium planı daha az avantaj içeriyor.

Şirket, bu iki hizmeti birleştirerek hem PC hem konsol abonelik planını tek bir planda toplamayı amaçlıyor. Sorun şu ki PC Game Pass şu an Türkiye'de 449 TL'ye satılıyor. Xbox Game Pass'in Premium planı ise 409 TL. İki planın birleşmesi, özellikle sadece konsolda oyun oynamayı tercih eden oyuncuların daha fazla ödeme yapmasına neden olabilir.

Oyunları yalnızca konsolda oynayan kişilerin en son isteyeceği şeylerden birinin gereksiz harcama yapmak olduğunu göz önünde bulunduracak olursak kararın bir hayli tepki ile karşılaşması muhtemel görünüyor. O yüzden Microsoft'un bu birleşim sürecinde nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak konusu hâline geldi.

Şirketin iki plan arasında bir ortalama fiyat belirlemek yerine abonelik planının sunduğu özellikleri daha da arttırıp yüksek bir fiyat etiketi belirlemesi de olasılıklar arasında yer alıyor. Böyle bir durumda ise şu anda en fazla 449 TL ödenen abonelik planı için 500 TL'yi geçen bir fiyat belirlenebilir.

Xbox Game Pass'in Premium Planı Neler Sunuyor?

PC ve Xbox konsolunda 200'ü aşkın oyun sunar.

Call of Duty: Warzone gibi oyunlar için avantaj sağlar.

Xbox tarafından yayınlanan yeni oyunlar, lansmandan itibaren 12 ay içinde kütüphaneye eklenerek oynanabilir hâle geldi.

League of Legends ve Call of Duty: Warzone gibi oyunlar için avantajlar

Çevrim içi çok oyunculu oynama imkânı sunar.

PC Game Pass Neler Sunuyor?