Disney Plus'ta Bu Hafta! (Şubat 2023)

The Walt Disney Company’nin milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus, hizmetini sürdürdüğü bölgelerdeki orijinal içerikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Netflix'in ülkemizde ve globalde en büyük rakibi olan Disney Plus özellikle son dönemdeki abone artışlarıyla dünyanın pek çok ülkesinde Netflix'in gelirlerini geçmeyi başardı. Ülkemiz için de sayısız orijinal içeriğe sahip Disney Plus'ın Şubat ayının ilk haftasında kullanıcılara sunacağı içerikler açıklandı.

Disney Plus Şubat 2023 İçerikleri

1 Şubat

Star Wars: The Bad Batch (2. Sezon 6. Bölüm)

Kamino'daki olayların üzerinden aylar geçmiştir ve Kötüler Timi Cumhuriyet'in düşüşünden sonra İmparatorluk'ta yolculuklarına devam etmektedir. Onları beklenmedik ve tehlikeli yeni yerlere götürecek çeşitli heyecan verici paralı asker görevlerini üstlenirlerken yolları hem yeni hem de tanıdık dost ve düşmanlarla kesişecek.

Büyük Hazine: Tarihin Sınırında (1. Sezon 9. Bölüm)

Jess Valenzuela'nın hayatı, esrarengiz bir yabancının ona uzun zaman önce ölmüş babasıyla bağlantılı olabilecek asırlık bir hazineye dair bir ipucu vermesiyle alt üst olur. Jess'in bulmaca çözme becerisi vardır ve o ve arkadaşları Amerikan eserlerinde ve önemli yerlerde gizlenmiş bir dizi ipucunu takip ederken becerileri test edilir. Ancak Jess, tarihin en büyük kayıp hazinesini bulmak ve ailesinin geçmişiyle ilgili gerçeği ortaya çıkarmak uğruna bir karaborsa antika satıcısını alt edebilir mi?

Gannibal (1. Sezon 7. Bölüm)

Büyük bir olay çıkardıktan sonra polis memuru Daigo Agawa, karısı ve kızını Kuge adındaki ücra bir dağ köyüne götürür. Görev yapan bir önceki polis memurunun gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasına rağmen bu sıkıntıdan kurtulmak için güzel bir yer gibi görünür. Bir gün dağda yaşlı bir kadının cesedi bulunur. Goto ailesi bir ayının saldırdığını söyler ama Daigo bir insana ait ısırma izlerini fark eder. Çok geçmeden bu köyde her şeyin göründüğü gibi olmadığı açığa çıkar.

The Chorus: Success, Here I Go (1. Sezon)

On genç sanatçı, Tiyatro Topluluğu'na katılmak için seçmelerin son turuna ulaşır. Her biri, geleceklerini belirleyebilecek hayalleri, tutkuları, korkuları ve geçmişin belirsizlikleriyle yüzleşirken yeteneklerine göre değerlendirilecekler.

Yasak Elma (6. Sezon 13. Bölüm)

Yıldız’ın hayatı Ender Argun’la tanışınca değişir. Ender’in amacı Halit’ten boşanma planına Yıldız’ı katmaktır. Kardeşi Zeynep ise Halit’in ortağı Alihan’ın şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar.

Family Guy (21. Sezon 9. Bölüm)

Çizgi dizi Family Guy, Griffin ailesinin maceralarını konu alır. Cahil ama sevimli Peter ve ev-hanımı karısı Lois, üç çocuklarıyla birlikte Quahog'da yaşamaktadır. En büyükleri olan Meg dışlanan bir kızdır, yeniyetme Chris ise iş karşı cinse gelince hantal ve budalaca davranır. En küçükleri Stewie ise annesini öldürüp dünyayı yok etmeyi kafasına koymuş dâhi bir bebektir. Konuşan köpek Brian bir yandan martini içip kendi hayatı ile uğraşır, diğer yandan Stewie'yi kontrol altında tutar.

Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi (1. Sezon)

İki Parisli genç, Marinette Dupain-Cheng ve Adrien Agreste, şehri kötülerden korumak için Uğur Böceği ve Kara Kedi'ye dönüşür.

İyilik (2. Sezon 13. Bölüm)

Neslihan’ın dışardan bakıldığında muhteşem bir hayatı vardır. Neslihan da bu illüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla’yla. Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynayan Neslihan yeniden ayağa kalkıp, kendisi için, ailesi ve çocukları için mücadele eder.

4 Şubat

The Heir: The Freestyle Dynasty (1. Sezon 9-12. Bölüm)

Hayat dersleri ile uluslararası sınırları aşan hip-hop kültürünü birleştiren bu gerçek zamanlı belgeselin temelini ilişkiler, çatışmalar ve akıl hocalığı oluşturuyor. Meksika, Arjantin, Peru, İspanya ve Şili'den beş serbest stil rap savaşı şampiyonu, yeni yetenekler keşfetmek ve serbest stilin yeni neslini yüceltmek için görevlendiriliyor. Doğaçlama ile kelimelerin gücü gerçekliği değiştirdikçe, serbest stil savaşları devrim yaratıyor. Akıl hocaları gelecek vaat eden şampiyonları seçiyor ve 20 genç MC "El Heredero"nun varisinin kim olacağının belirlenmesi ve 50.000 dolarla yarışmadan ayrılabilmek için savaşırken, bir yandan da ilham veren ve kişisel gelişim anlatan yolculuk hikayelerine başlıyorlar.

Tokyo Revengers (2. Sezon 5. Bölüm)

Şanssız biri olan Takemichi Hanagaki, ortaokul yıllarındaki hayatının aşkının, suç örgütü Tokyo Manji Çetesi tarafından öldürüldüğünü öğrenince yıkılır. Takemichi ertesi gün bir tren beklerken yaklaşmakta olan trenin yoluna doğru itilir. Ölmeye hazırdır ancak uyandığında on iki yıl geçmişe yolculuk ettiğini ve tekrar bir ortaokul öğrencisi olduğunu fark eder. Şimdi Takemichi, sevgilisinin ölümünü önleme umuduyla farklı seçimler yaparak tarihi yeniden yazabilecektir.