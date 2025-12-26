Egea Parasına Hibrit SUV: Fiat Grande Panda Hibrit Satışa Çıktı!

Fiat geçtiğimiz haftalarda Türkiye pazarında satış sunduğu Elektrikli Fiat Grande Panda modelinin ardından hibrit versiyonu da tüketiciler ile buluşturdu. Uygun fiyatlı SUV olarak pazara hitap eden Grande Panda, hibrit versiyonu ile fiyat performans klasmanına göz kırpıyor. Peki Fiat Grande Panda Hibrit teknik özellik ve fiyat listesi kullanıcılara neler sunuyor? İşte detaylar...

Fiat Grande Panda Hibrit Türkiye’de Satışa Çıktı!

Fiat kısa süre önce tanıttığı Grande Panda’nın tam elektrikli versiyonunun ardından bu kez beklenen hibrit seçeneği resmen satışa sundu. Markanın özellikle uygun fiyatlı hibrit otomobil satın almak isteyen tüketicilere yönelik sunduğu yeni versiyon fiyatı ve donanım özellikleriyle öne çıkıyor.

Fiat Grande Panda Hibrit, Türkiye pazarında Icon ve La Prima olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle sunuluyor. Açıklanan fiyatlara göre Icon donanım paketi 1 milyon 599 bin TL, La Prima donanımı ise 1 milyon 699 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Ancak lansmana özel olarak La Prima versiyonu da 1 milyon 599 bin TL fiyat etiketiyle alınabiliyor. Hibrit Grande Panda benzinli bir motor ile elektrik desteğini bir araya getiren yapısıyla günlük kullanımda dengeli bir sürüş vadediyor. Açıklanan fabrika verilerine göre model 0’dan 100 km/s hıza 11,2 saniyede ulaşabiliyor.

Maksimum hız ise 160 km/s olarak paylaşılıyor. Yakıt tüketimi tarafında ise WLTP verilerine göre ortalama 5,0 litre/100 km değeri öne çıkıyor. Donanım tarafına bakıldığında Icon versiyon günlük ihtiyaçları karşılayacak zengin bir standart listeyle geliyor. Bu pakette 16 inç jantlar, LED farlar, 10 inç dijital gösterge ekranı ve 10,25 inç dokunmatik multimedya sistemi standart olarak sunuluyor.

Böylece giriş seviyesinde dahi modern bir kabin yapısı hedeflenmiş. La Prima donanımı ise daha fazla konfor ve görsel detay arayan kullanıcıları hedefliyor. Bu versiyonda 17 inç alaşım jantlar, karartılmış arka camlar, tavan rayları, özel iç döşeme, kablosuz şarj ünitesi, otomatik klima ve ön-arka park sensörleri gibi ek donanımlar yer alıyor.

Fiat Grande Panda Hibrit Teknik Özellikleri Listesi!

Motor: 1.2 litrelik benzinli + elektrik destekli hibrit sistem

Silindir sayısı: 3

Toplam güç: 110 bg

0–100 km/s hızlanma: 11,2 saniye

Maksimum hız: 160 km/s

Ortalama yakıt tüketimi (WLTP): 5,0 lt/100 km

Donanım seçenekleri: Icon, La Prima

Fiat Grande Panda Hibrit Teknik Fiyat Listesi!