797 Beygirlik Bir Zaman Makinesi! Sil Baştan Tasarlandı

ExoMod, 2022 model Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye'ı alıp onu 1969 model efsanevi otomobillerden biri olan Dodge Daytona'un görünümüne kavuşturdu. Bu yeniden ele alınan otomobil hem klasik bir araba gibi görünüme sahip hâle geldi hem günümüz standartlarını yansıtmayı başardı.

1969 Görünümlü 2022 Dodge Challenger Hazırlandı

1969 Dodge Daytona görünümüne sahip olan 2022 model Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye'ın yeni versiyonu, ExoMod tarafından 3.500 saat yani yaklaşık 145 günde tasarlandı. Bu süre zarfında arabanın üzerindeki bütün orijinal parçalar tek tek sökülüp yerine daha hafif ve dayanıklı parçalar takıldı.

Dışarıdan bakıldığında 1969'a ait bir araba görülse de kaputunun altında bir canavar yatıyor. Araç, 2022 model bir Dodge Hellcat'in 797 beygir gücüne sahip 6,2 litrelik devasa V8 motoruna sahip. Bu da aracın hem nostaljik bir atmosfer sunduğu hem en hızlı otomobillerle rekabet edecek kadar güçlü olduğu anlamına geliyor.

Aracın dış kısmı, 1969 Daytona modeline sadık kalınarak tasarlandı. Bu nedenle devasa büyüklükte arka kanatlarla birlikte geliyor. Araç üzerinde yapılan değişiklikler sonucunda orijinal Daytona modeline göre 10 cm daha geniş hâle geldi ancak boyu, o dönemin uzun klasiklerine kıyasla 14 cm daha kısa tutuldu. Bununla birlikte araç da trafiğe daha uygun hâle geldi.

1969 Dodge Daytona gibi görünen bu aracın nadir olmasının yanı sıra yapım maliyeti de oldukça yüksek. Daha önce satışa çıkarıldığında 250 bin doların (10 milyon 709 bin 375 TL) üzerindeki teklifler bile düşük bulunarak geri çevrilmişti ancak Ocak 2026'da yapılacak olan açık artırmada alt limit olmadan satışa sunulacak. Bu da teklifin miktarı fark etmeksizin aracın kesinlikle satılacağı anlamına geliyor.