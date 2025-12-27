Satarken Kazandırıyor: İkinci Elde Değerini Koruyan Otomobiller

İkinci elde değerini en çok koruyan otomobiller açıklığa kavuştu. NexusMedia tarafından EasySearch verileri kullanılarak gerçekleştirilen yeni analize göre ortalama bir araç beş yıl içinde değerinin yüzde 45,6'sını kaybetse de bu oran her araca aynı şekilde yansımıyor. Görünüşe göre bazı modeller, değer kaybından çok az etkileniyor.

İkinci Elde En Az Değer Kaybeden Otomobiller (2025)

Model Değer Kaybı Toyota RAV4 %9,55 Chevrolet Silverado %13,31 BMW 3 Serisi %14,11 Hyundai Kona Electric %14,43 Kia Sportage %16,02 Chevrolet Equinox %17,80 Toyota Corolla %18,16 Chevrolet Silverado EV %18,74 Chevrolet Equinox EV %19,37 Chevrolet Blazer EV %21,22

Quartz tarafından aktarılan bilgilere göre değerini en iyi koruyan araçların başında Toyota RAV4 geliyor. Listenin zirvesinde konumalanan bu otomobil, 5 yıllık verilere göre sadece yüzde 9,55 değer kaybetti. Türkiye'deki ikinci el taleplerinin de önemli bir kısmını oluşturan bu otomobilin hemen arkasından gelen Chevrolet Silverado ise yüzde 13,31'lik bir değer kaybı yaşadı.

Listenin üçüncü sırasında BMW 3 serisi konumlandı. Yüzde 14,11'lik kaybı ile listedeki tek lüks otomobil olarak ön plana çıkan bu araç da ikinci elde oldukça büyük talep görüyor. Dördüncü sıradaki Hyundai Kona Electric ise yüzde 14,43'lük oranla elektrikli araçlara olan güveni tazeledi.

En az değer kaybeden otomobiller arasından beşinci sıraya yerleşen Kia Sportage, yüzde 16,02'lik kayıpla kendi sınıfında ne kadar popüler olduğunu gözler önüne serdi. Çok popüler olması sayesinde yollardan eksik olmayan bu model, ikinci elde oldukça kısa süre içinde kazandırabiliyor.

Chevrolet Equinox, yüzde 17,80'lik oranla listenin altıncı sırasına yerleşti. Bu aracın hemen arkasından ise Türkiye'de en çok tercih edilen modellerden biri olan Toyota Corolla geldi. Listenin yedinci sırasındaki bu araç yüzde 18,16'lık değer kaybı yaşadı. Sekizinci ve dokuzuncu sırada ise sırasıyla Chevrolet Silverado EV (%18,74) ve Chevrolet Equinox EV (%19,37) yer aldı. Onuncu sırasında ise yüzde 21,22'lik değer kaybı ile Chevrolet Blazer EV konumlandı.