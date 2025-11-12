Doktorlara Sosyal Medya Yasağı Geldi: Reklam ve Tanıtım Devri Bitiyor!

Sağlık Bakanlığı, sosyal medyada sıkça karşılaştığımız doktor paylaşımlarına ve sağlık kuruluşlarının tanıtım faaliyetlerine kapsamlı bir düzenleme getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik yanıltıcı içeriklerin ve etik dışı reklamların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Yapılan açıklamaya göre doktorların ve sağlık kuruluşlarının Instagram, X ve Facebook gibi sosyal medya platformlarda reklam ve tanıtım odaklı paylaşımlar yapmaları yasaklandı. İşte detaylar!

Yanıltıcı İçeriklere ve Reklamlara Geçit Yok

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayınladığı "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" ile hem yalan bilginin yayılması önlenecek hem de hasta hakları korunacak. Meslek etiği kuralları çerçevesinde bilgi paylaşımını esas alan düzenlemenin öne çıkan detayları şu şekilde:

Doktorların ve sağlık tesislerinin sosyal medyada açık veya örtülü reklam yapması yasaklandı.

Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde genel ahlak, tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uyulması şart koşuluyor.

Reklamların yanı sıra Yanıltıcı, gerçeğe aykırı, kamu sağlığına tehdit oluşturan ve sağlık mensubunu haksız yere ön plana çıkaran tüm görüntü ve ifadeler de yasaklanan faaliyetler arasında.

Hasta veya yakınlarının, alınan sağlık hizmetine yönelik teşekkür ya da memnuniyet ifadeleri üzerinden reklam mahiyetinde paylaşımlar yapılması yasaklandı.

Özellikle estetik ve benzeri tıbbi müdahalelerde sıkça kullanılan "öncesi ve sonrası" görsellerinde yanıltıcı makyaj, dijital filtre veya dijital fotoğraf düzenlemesi yapılamayacak.

Yayınlanmak istenen görsellerde hangi tarihte işlem yapıldığı ve fotoğrafın ne zaman çekildiği gibi bilgilerin belirtilmesi gerekecek.

Tıbbi müdahale veya ameliyat sırasında hastanın görüntüsünün paylaşılmasına izin verilmeyecek.

Paylaşım İçin Hastadan ‘Çifte Onay’ Şartı Geliyor!

Yeni yönetmelik bu kurallarla birlikte paylaşılacak görüntüler için hasta haklarını gözeten bazı önemli düzenlemeleri de hayata geçiriyor. Bundan böyle görsel içeriklerin kullanımı için hastanın rızası artık yeterli olmayacak. Bunun yerine Bakanlık tarafından çok daha kapsamlı bir izin süreci uygulanacak.

Hastaya ait görsel içeriklerin paylaşımı için hastanın kendisinin ya da velisinin açık rızası ve Hasta Hakları Yönetmeliği'ne uyulması gerekecek.

Paylaşım izinleri, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı "Görsel İçerik Kaydetme ve İşleme Onay Formu"nun fiziksel veya dijital olarak onaylanmasıyla alınacak.

Hasta onay verse dahi hastanın yüzü gizlenecek ve kimliği gizli tutulacak.

Paylaşım yapılmadan önce görselin hastaya gösterilerek son bir onay alınması da zorunlu olacak.

Alınan izin karşılığında hastaya ödeme, indirim veya hediye yapılamayacak.

Kurallara Uymayan Kuruluşlara Ceza Yağacak

Yönetmeliğe göre yeni kurallara uymayan doktorlar ve sağlık kuruluşları ciddi cezalarla karşı karşıya kalacak. Kurallara aykırı hareket edenlere 100 bin TL’den başlayan ve gelirinin yüzde 2’si oranına kadar ulaşan para cezaları uygulanacak. İhlalin tekrar etmesi halinde ise bu miktar iki katına çıkacak. Üçüncü tespitte ise sağlık faaliyetinin 2 gün süreyle durdurulması cezası verilebilecek.

Peki siz Sağlık Bakanlığı'nın reklam ve yanıltıcı içerikler ile ilgili yeni düzenlemeleri hakkında ne düşünüyorsunuz?