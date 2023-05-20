Dokunma Duyusunu Taklit Edebilen Elektronik Deri Üretildi!

Stanford Üniversitesi Bao Araştırma Grubu'ndan bilim insanları, dokunma duyusunu taklit edebilen yeni bir elektronik deri üretti. Bazılarının deyimiyle "e-cilt", Science dergisinde yer alan yeni bir çalışmada detaylandırıldı. Deri ilgi çekici çünkü sadece yumuşak ve gerilebilir değil, aynı zamanda doğrudan beyinle iletişim kuran sinir benzeri uyarılar da üretebiliyor.

Bu konuya yönelik önceki girişimler, dokunma duyusunu ve diğer sinir benzeri sinyalleri dönüştürmek için çok sert elektronikler gerektiriyordu ancak bu araştırmacılar sadece basınç ya da sıcaklık gibi duyuları elektrik sinyallerine dönüştürmeyi değil, aynı zamanda bunu neredeyse her yere uygulanabilen çok ince ve esneyebilen bir malzemeyle yapmayı başardılar.

Elektronik Deriyi Üretmekteki En Büyük Zorluk Neydi?

Ortaya çıkan elektronik deri, araştırmacıların çalışması sırasında şimdiden büyük bir başarı elde etti. Çalışmanın kıdemli yazarlarından Zhenan Bao, dokunma duyusunu taklit etmenin işin zor kısmı olmadığını söylüyor. Bao yaptığı açıklamada "Zor olan, insan dokunuşunun olağanüstü duyusal yeteneklerini taklit edecek mekanizmalar bulmak değildi. Bunun yerine sorun, deri benzeri malzemelerden başka bir şey kullanmadan tüm bu bileşenleri bir araya getirmekte yatıyor." dedi.

Deri, insan derisinde bulunan duyusal reseptörleri taklit eden yumuşak bir entegre devre gibi teknoloji katmanlarına dayanıyor. Bu devre verimli çalışabilmek için çok düşük bir voltaja ihtiyaç duyuyor. Araştırmacılar, bu tür bir elektronik derinin sadece hareket işlevlerini geri kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda duyusal geri bildirim sağlamaya da yardımcı olan yeni çağ protez uzuvları oluşturmak için hayati önem taşıyacağını söylüyor.

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