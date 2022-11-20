Donald Trump'ın Hesabı Yeniden Kullanıma Açıldı

Twitter'ı satın aldığı günden beri tartışmalı kararlara imza atan Elon Musk, yine bazı kesimleri sinirlendirebilecek bir harekette bulundu. Elon Musk'ın uzun süredir hesabı kapalı olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının açılması için yaptığı oylama son buldu.

134 milyon kişinin gördüğü oylamada toplamda 15 milyon oy kullanıldı. Twitter kullanıcılarının %51,8'i eski ABD Başkanı Donald Trump'ın geri dönmesi yönünde oy kullandı.

Elon Musk: "Halk Konuştu. Trump Geri Dönecek"

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

Oylamada Donald Trump'ın geri dönmesi hakkında karar çıktıktan sonra Elon Musk beklenen açıklamayı yaptı. Trump'ın geri döneceğini açıklayan ünlü milyarder, kararı "Vox Populi Vox Dei" sözüyle paylaştı.

İngiltere'de jürinin verdiği kararların tartışılmazlığını ortaya koyan söz, "Halkın sesi, tanrının sesidir" anlamına geliyor.

Donald Trump'ın Hesabı Neden Kapanmıştı?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2021 yılında bir dizi Twitter kuralını ihlal etmesi sebebiyle platformdan süresiz olarak uzaklaştırılmıştı. Tepki toplayan olay sonrasında Twitter kendi blogu üzerinden yapılan işlemin detaylarını aktardı.

Twitter'a göre çeşitli yöntemler kullanarak halkı şiddete teşvik eden Donald Trump, aynı zamanda yalan haber yayılmasına sebep oluyordu.

Geçtiğimiz ABD seçimlerini kaybeden Donald Trump, önümüzdeki seçimlerde tekrar aday olacağını açıkladı. Bazı kişilere göre Elon Musk'ın aldığı bu karar, Donald Trump'ı seçimlerde destekleyeceğine işaret ediyor.

Öte yandan Elon Musk Twitter'ın özgürce konuşulabilen bir platform olacağını iddia ediyor. Ünlü milyarder, Trump'ın yasağını kaldırarak bu yolda ilk adımını atmış oldu.