Donald Trump'ın Hesabı Yeniden Kullanıma Açıldı

Twitter'ı satın aldığı günden beri tartışmalı kararlara imza atan Elon Musk, yine bazı kesimleri sinirlendirebilecek bir harekette bulundu. Elon Musk'ın uzun süredir hesabı kapalı olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının açılması için yaptığı oylama son buldu.

134 milyon kişinin gördüğü oylamada toplamda 15 milyon oy kullanıldı. Twitter kullanıcılarının %51,8'i eski ABD Başkanı Donald Trump'ın geri dönmesi yönünde oy kullandı.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv