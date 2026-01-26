Toyota'nın Yeni Canavarı, Pistin Altını Üstüne Getirecek

Toyota, Supercars Championship'e katılacağını duyurarak V8 motorlu GR Supra Supercar modelinin görüntülerini paylaştı. Standart yol versiyonuna büyük ölçüde bağlı kalan arabanın motor tarafında üst düzey bir pist performansı elde etmek için büyük bir iyileştirmeye gidildi.

Toyota V8 GR Supra Supercar Özellikleri

Toyota, GR Supra Supercar modeli için pistte ileri seviye yol tutuşu sunması için yere oldukça yakın bir tasarım benimsedi. Dışa dönük açıdaki tekerlekler, virajları tıpkı bir rayın üzerindeymiş gibi son derece basit bir şekilde dönmesine imkân tanırken keskin hatlara sahip ön tampon, devasa kanat ve egzozlar, ona oldukça vahşi bir görünüm kazandırıyor.

Dış tarafta Gazoo Racing'in imzası hâline gelen kırmızı, beyaz ve siyah renklerin hâkim olduğunu görüyoruz. Camlardaki beşinci nesil Supra göndermesi olan "A90" detayı ise gözlerden kaçmıyor. Pistte Ford Mustang gibi rakiplerine karşı büyük bir mücadele vermesi beklenen araç özellikle motoru ile dudak uçuklatmayı başarıyor.

Yeni modelde Lexus IS 500 modelinden aşina olunan 2UR-GSE V8 motorunun daha da gelişmiş bir versiyonu yer alacak. Normalde 5,0 litre olsa da yarışa daha uygun olması için 5,2 litreye çıkarıldı. Böylece hem daha hızlı hem daha etkileyici bir şekilde ses çıkarabilecek hâle geldi.

Bu arada ilk yarış Şubat 2026'da Sydney'de düzenlenecek. Pistlerde Toyota'yı temsil edecek takımlar ise Brad Jones Racing ve Walkinshaw TWG Racing olacak. Toplamda altı adet GR Supra'nın yer alması bekleniyor. Peki, sizin yeni model ile ilgili düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.