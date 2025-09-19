2.643 TL'lik 4 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft, oyuncuların kaçırmaması gereken bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında Xbox mağazasında çeşitli türlerde dört oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eğer oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Xbox mağazasında başlayan "Free Play Days" kampanyası kapsamında Synduality Echo of Ada, Matchpoint Tennis Championships, Ship of Fools ve Townscaper bedava oldu. Kampanya 21 Eylül'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar oyunları ücretsiz oynayabilirsiniz.

Team17 tarafından 2022 yılında piyasaya sürülen Ship of Fools ve Townscaper'ı tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. Synduality Echo of Ada ve Matchpoint Tennis Championships'e erişebilmek için Xbox Game Pass'in Ultimate, Standart veya Core aboneliğine sahip olmak gerekiyor.

Torus Games tarafından geliştirilen Matchpoint - Tennis Championships, en iyi tenis oyunları arasında yer alıyor. 2022 yılında piyasaya sürülen yapımda bir karakter oluşturup rakiplerle mücadele ediyor ve şampiyon olmaya çalışıyoruz. Oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de mevcut.

Roguelite türündeki Ship of Fools'ta gemiyi korumaya çalışıyoruz. Bunun için geminin her iki tarfında bulunan topları kullanmamız gerekiyor. Co-op desteği sayesinde Ship of Fools, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alıyor. Oyunda tek oyunculu modun da yer aldığını belirtelim.

Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan Townscaper, bize verilen blokları kullanarak şehirler kurmaya çalışıyoruz. Herhangi bir görev, hedef veya puan bulunmuyor. Yapmamız gereken yalnızca hayal gücümüzü kullanarak yapılar inşa etmek. Türkçe arayüz desteğine sahip olan yapımda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.

Synduality Echo of Ada, en iyi aksiyon RPG oyunları arasında yer alıyor. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan yapımda anime tarzı grafikler bulunuyor. Yayıncılığını Bandai Namco Entertainment'in üstlendiği yapımda hem tek oyunculu mod hem de çok oyunculu mod bulunuyor.

Xbox tarafından Free Day Plays kampanyası kapsamında bedava olarak sunulan oyunlardan hangilerini oynamayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.