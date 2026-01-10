DOOGEE Su Altında Müzik Dinlenebilen Kulaklığını CES 2026'da Tanıttı

DOOGEE, CES 2026 fuarında BoneAir Swim isimli bir kablosuz kulaklık tanıttı. Özellikle yüzmeyi seven kişilere hitap eden bu kablosuz kulaklık, su altında bile müzik dinleyebilmenize imkân tanıyor. Böylece müzik keyfi kesintsiiz bir şekilde devam ediyor. BoneAir Swim bunun yanı sıra ses kalitesi ve kullanışlı özellikleriyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

DOOGEE BoneAir Swim Özellikleri

Su Geçirmezlik: IP68 sertifikalı, 2 metre derinliğe kadar suya dayanıklı

IP68 sertifikalı, 2 metre derinliğe kadar suya dayanıklı Bağlantı: Bluetooth 5.4 (düşük gecikme, hızlı eşleşme)

Bluetooth 5.4 (düşük gecikme, hızlı eşleşme) Modlar: Bluetooth + Dahili MP3 oynatıcı

Bluetooth + Dahili MP3 oynatıcı Dahili Hafıza: 64 GB (yaklaşık 16.000 şarkı depolama kapasitesi)

64 GB (yaklaşık 16.000 şarkı depolama kapasitesi) Pil Ömrü: Bluetooth modu 8 saate kadar, MP3 modu ise 5 saate kadar pil ömrü

Bluetooth modu 8 saate kadar, MP3 modu ise 5 saate kadar pil ömrü Hızlı Şarj: 10 dakikalık şarj ile 2 saat müzik

10 dakikalık şarj ile 2 saat müzik Sürücü Sistemi: Çift sürücü

Çift sürücü Mikrofon: MEMS mikrofon + AI gürültü azaltma algoritması

MEMS mikrofon + AI gürültü azaltma algoritması Çift Cihaz Bağlantısı: Aynı anda iki Bluetooth cihazına bağlanabilme

CES 2026'da tanıtılan DOOGEE BoneAir Swim'de Bluetooth 5.4 bağlantısı ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Bu geniş depolama kapasitesi sayesinde yaklaşık 16 bin şarkıdan oluşan bir arşiv oluşturulabiliyor. Bu özellik sayesinde antrenmanlarda veya günlük kullanımda kesintisiz bir müzik deneyimi yaşayabilirsiniz.

MP3 ve Bluetooth modları arasında kolayca geçiş yapılabiliyor. En büyük avantajlarının başında ise suya karşı dayanıklılık geliyor. IP68 sertifikasına sahip olması sayesinde kablosuz kulaklığı 2 metre derinliğe kadar su altında kullanmak mümkün hâle geliyor. Dolayısıyla kulaklığı yüzerken kullanmak ile ilgili kafanızda herhangi bir soru işareti olmuyor.

DOOGEE BoneAir Swim'in Bluetooth modu 8 saate kadar, MP3 modu ise 5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Yani telefona ihtiyaç duymadan çok uzun süre boyunca müzik dinleyebilmek mümkün. Kulaklık ayrıca yalnızca 10 dakikalık şarj ile 2 saate kadar pil ömrü elde edilmesini sağlıyor.

Kulaklığın üzerinde fiziksel butonlar mevcut. Bu butonlar aracılığıyla ses seviyesini azaltıp arttırma, müziği durdurup oynatma gibi işlemler çok kolayca yapılabiliyor. AI destekli mikrofon sistemi ve MEMS teknolojisi sayesinde arama sırasında ses karşı tarafa çok net şekilde iletiliyor.

DOOGEE BoneAir Swim Özellikleri Fiyatı

Çift cihaz bağlantı özelliği sayesinde iki cihaz arasında kolayca geçiş yapılabilen DOOGEE BoneAir Swim için 136.49 dolar (5.862 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çok şık bir görünüme sahip olan kablosuz kulaklık, turuncu, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.