Dev Bataryalı Aşırı Ucuz Telefon Geliyor! 90Hz Ekrana Sahip
Doogee Fire 5 Pro'nun özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Dev bataryaya sahip telefon, tek şarjla çok uzun süreli kullanım sunacak. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Doogee Fire 5 Pro, 13.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.
- Bütçe dostu Android telefon, LCD ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı sunacak.
- Doogee Fire 5 Pro'nun 169,99 dolar (7.085 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi.
Çok dayanıklı ve yüksek batarya kapasiteli telefonlarıyla bilinen Doogee, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Fire 5 Pro olarak isimlendirilen telefonun özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni telefon, 13.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde çok uzun süreli kullanım sunacak.
Doogee Fire 5 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,6 inç
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: HD+
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- Batarya Kapasitesi: 13.000 mAh
- RAM: 4 GB
- Depolama Alanı: 128 GB
- Arka Kamera: 13 megapiksel (Ana Kamera)
- Diğer Özellikler: NFC Desteği, IP68 ve IP69K Sertifikaları (Suya ve Toza Dayanıklılık)
Ortaya çıkan bilgilere göre 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip Doogee Fire 5 Pro, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Doogee Fire 7'de 6,6 inç ekran büyüklüğü, 720 x 1612 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti.
Merakla beklenmeye başlanan Fire 5 Pro'da 13.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Dev batarya, tek şarjla bile telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak. Böylece sık sık şarj ihtiyacı ortadan kalkacak. Bu da genel telefon kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak.
Doogee tarafından tanıtılmaya hazırlanan telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacağı iddia edildi. RAM ve depolama tarafında birden fazla seçenek sunulup sunulmayacağı henüz belli değil. Fire 7'de yalnızca 4 GB RAM seçeneği ve 256 GB depolama alanı yer aldığını belirtelim.
Telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde ISOCELL S5K3L6 ana kamera bulunacak. Ön kameranın kaç megapiksel çözünürlüğe sahip olacağ henüz bilinmiyor. NFC teknolojisini destekleyen telefonda IP68 ve IP69K sertifikaları yer alacak. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.
Doogee Fire 5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen Doogee Fire 5 Pro'nun 169,99 dolar (7.085 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya adir resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğnii belirtelim.