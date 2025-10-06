En Güçlü Apple Cihazları Açıklandı! iPhone 17 Serisi İlk 3'e Giremedi

AnTuTu yeni bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber geçtiğimiz ayın en güçlü Apple ürünleri belli oldu. Listenin çok büyük bir kısmını çok güçlü işlemciye sahip iPad'ler oluşturdu. iPhone 17, son sırada yer alırken iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max ise ilk beşe girebildi. Peki, ilk sırada hangi cihaz yer aldı?

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Apple Cihazları (Eylül 2025)

iPad Pro 2024 (11 inç): 2 milyon 928 bin 327 puan iPad Pro 2024 (13 inç): 2 milyon 910 bin 765 puan iPad Air 2025 (13 inç): 2 milyon 386 bin 931 puan iPhone 17 Pro Max: 2 milyon 374 bin 676 puan iPhone 17 Pro: 2 milyon 320 bin 908 puan iPad Pro 6 (12,9 inç): 2 milyon 271 bin 225 puan iPad Air 2025 (11 inç): 2 milyon 209 bin 508 puan iPad Air 2024 (13 inç): 2 milyon 199 bin 207 puan iPad Pro 4 (11 inç): 2 milyon 154 bin 39 puan iPhone 17: 2 milyon 106 bin 644 puan

Kısa süre önce en güçlü Android telefonlar, en güçlü tabletler ve en güçlü orta segment telefonlar açıklanmıştı. Şimdi ise Apple'ın en güçlü 10 cihazı duyuruldu. İlk sırada iPad Pro 2024 (11 inç) yer alarak önemli bir başarı elde etti. Gücünü M4 işlemcisinden alan tablet 2 milyon 928 bin 327 puana ulaştı.

M4 işlemcisine sahip olan iPad Pro 2024 (13 inç), 2 milyon 910 bin 765 puan ile ikinci sırada konumlandı. Bu tableti 2 milyon 386 bin 931 puan ile iPad Air 2025 (13 inç) takip etti. Dördüncü sırada iPhone 17 Pro Max yer aldı. Bu telefon, AnTuTu testinde 2 milyon 374 bin 676 puan aldı.

Gücünü A19 Pro işlemcisinden alan iPhone 17 Pro beşinci sırada bulunuyor. 12 GB RAM'e sahip telefon 2 milyon 320 bin 908 puana ulaştı. iPhone 17 Pro'yu M2 işlemcisine sahip olan iPad Pro 6 (12,9 inç) takip etti. Tabletin AntuTu'da 2 milyon 271 bin 225 puana ulaştığı açıklandı.

Yedinci sırada iPad Air 2025 (11 inç) konumlandı. Gücünü M3 işlemcisinden alan tablet 2 milyon 209 bin 508 puan aldı. Bu tableti iPad Air 2024 (13 inç) takip etti. M2 işlemcisine ve 8 GB RAM'e sahip olan 2 milyon 199 bin 207 puana ulaştı. iPad Pro 4 (11 inç) ise 2 milyon 154 bin 39 puan ile dokuzuncu sırada bulunuyor.

Listenin son sırasında iPhone 17 yer aldı. Gücünü A19 işlemcisinden alan telefon, AnTuTu testinde 2 milyon 106 bin 644 puana ulaştı. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonda 8 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut.