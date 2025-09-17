22.000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Tanıtıldı! Çift Ekranı Var

DOOGEE S200 Max tanıtıldı. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Telefon 22.000 mAh batarya kapasitesi, 16 GB RAM seçeneği, 120Hz yenileme hızı, çift ekran ve 108 megpaiksel çözünürlüğünde ana kamera dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

DOOGEE S200 Max Özellikleri

6,72 inç ekran büüyklüğüne sahip olan DOOGEE S200 Max, IPS ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 1,3 inç büyüklüğündeki ikinci ekran ise 240 x 240 piksel çözünürlük ve 261 PPI piksel yoğunluğuna sahip. İkinnci ekran sayesinde ana ekrana ihtiyaç duymadan saat ve mesaj dahil çeşitli bilgilere kolayca erişilebiliyor.

Telefon gücünü Dimensity 7050 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Doogee S119'da Mediatek MT8788 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelene telefonda 16 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise yalnızca 512 GB seçeneği mevcut. 22.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon, bu sayede yalnızca tek şarj ile günlerce kullanım imkânı sunuyor. Telefon ayrıca 66W hızlı aşrj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde f/1.89 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 20 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip gece görüş kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamera bulunuyor.

S200 Max'in ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Telefon 4K çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. Telefonda IP68 ve IP69K sertifikaları mevcut. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

DOOGEE S200 Max Fiyatı

Altın ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan DOOGEE S200 Max için 559,99 dolar (23.126 TL) fiyat etiketi belirlendi. Gelişmiş özellikleri ve dayanıklı yapısıyla kendisine hayran bırakan telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.