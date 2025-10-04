Huawei'den Yeni Katlanabilir Telefon Geliyor! İşlemcisi Ortaya Çıktı

Huawei Nova Flip S ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Büyük bir merakla beklenen yeni katlanabilir telefonun daha önce RAM ve depolama seçenekleri de dahil olmak üzere birçok özelliği ve fiyatı sızdırılmıştı. Son sızıntıyla birlikte cihazın kritik öneme sahip özelliği daha ortaya çıktı.

Huawei Nova Flip S Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Huawei Nova Flip S, Kirin 8020 ya da Kirin 8030 işlemcisi ile piyasaya sürülebilir. Kirin 8020'de bir adet 2.29 GHz, üç adet 2.05 GHz ve dört adet 1.3 GHz olmak üzere toplamda 8 çekirdek mevcut. Nova Flip S'te Kirin 8030'un kullanılma ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtiliyor. Huawei Nova Flip'te ise Kirin 8000 işlemcisi tercih edilmişti.

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Nova Flip S, daha önce ortaya çıkan bilgilere göre birden fazla RAM seçeneği sunacak. Diğer RAM seçenekleri henüz belli olmasa da telefonun 12 GB RAM ile beraber 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçeneği sunacağı söyleniyor.

Cihaz ayrıca renk açısından da oldukça geniş bir seçenek yelpazesiyle kullanıcıları karşılayacak. Nova Flip S'in pembe, mavi, siyah, yeşil ve beyaz renklerle birlikte geleceği söylentiler arasında yer alıyor. Nova Flip ise yeşil, pembe, beyaz ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile sunulmuştu. Bu da yeni modelin biraz daha fazla renk seçeneği sunacağı anlamına geliyor.

Cihazın diğer özellikleri hâlâ belirsizliğini koruyor ancak yeni modelden neler bekleyeceğimize dair fikir edinmek için Nova Flip'in özelliklerine göz atmakta fayda var. Bu cihaz, 6,94 inç büyüklüğünde OLED LTPO ekranda 120Hz yenileme sunuyor. Buna ek olarak 2,14 inç büyüklüğünde bir OLED ekran da bulunuyor. 4400 mAh batarya kapasitesine sahip olan model, 66W hızlı şarj desteği sunuyor.

Nova Flip'in arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kamera mevcut. Ön tarafındaysa 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Yan tarafında parmak izi sensörü bulunan telefonda NFC ve Wi-Fi 6 desteği de bulunuyor.

Huawei Nova Flip S Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nova Flip S'in 5000 yuan (29 bin 85 TL) fiyat etiketi ile piyasaya sürüleceği iddia edildi. Ancak fiyat bilgisi ile ilgili şimdiye kadar resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı bir fiyatla gelebileceğini belirtelim.