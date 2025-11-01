13.000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! 8 GB RAM ve Dahası

Doogee, geçen ay yeni bir akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Şimdi de Dooge Fire 7 Pro'yu kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Telefonun işlemcisi, batarya kapasitesi, RAM ve depolama seçenekleri, ekranı da dahil olmak üzere birçok özelliği sızdırıldı. Renk seçenekleri ve fiyat bilgisi de paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

Doogee Fire 7 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Boyutu: 6,6 inç

6,6 inç Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz İşlemci: Dimensity 6300 (6 nm üretim süreci)

Dimensity 6300 (6 nm üretim süreci) İşlemci Çekirdekleri: 8 çekirdek (2x 2.4 GHz Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz Cortex-A55)

8 çekirdek (2x 2.4 GHz Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz Cortex-A55) RAM: 8 GB

8 GB Depolama Alanı: 256 GB

256 GB Genişletilebilir Depolama: microSD ile 2 TB'a kadar

microSD ile 2 TB'a kadar Arka Kamera: 64 MP (OmniVision OV64B40), 20 MP Gece Görüş (Sony IMX350)

64 MP (OmniVision OV64B40), 20 MP Gece Görüş (Sony IMX350) Ön Kamera: 16 MP (Samsung ISOCELL S5K3P8)

16 MP (Samsung ISOCELL S5K3P8) Batarya Kapasitesi: 13.000 mAh

13.000 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 Güvenlik: Yan tarafta parmak izi tarayıcısı

Yan tarafta parmak izi tarayıcısı Dayanıklılık: IP68 ve IP69K sertifikaları (Suya ve toza dayanıklılık)

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Doogee Fire 7 Pro, 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, LCD ekranda HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. Bu yenileme hızı, standart yenileme hızına kıyasla biraz daha akıcı deneyim elde etmenize olanak tanıyacak.

Telefon, 13.000 mAh batarya kapasitesi ile beraber gelecek. Bununla birlikte 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde telefonu sürekli şarj etmek gibi bir zorunluluğunuz olmayacak. Cihazı tamamlamanız gereken görevler yarıda kalmadan uzun bir süre boyunca kullanma imkânı elde edeceksiniz.

Yeni Android telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera (OmniVision OV64B40) yer alacak. 20 megapiksel çözünürlüğünde de bir gece görüş kamerası (Sony IMX350) bulunacak. Cihazın ön yüzeyinde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera (Samsung ISOCELL S5K3P8) bulunacak.

Fire 7 Pro, Dimensity 6300 işlemcisinden gücünü alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 dahil olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Yazılım tarafında ise kullanıcıları Android 15 işletim sistemi karşılayacak. Geçen ay tanıtılan Doogee Fire 5 Ultra'da ise MediaTek Helio G81 işlemcisi tercih edilmişti.

Cihaz, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunacak. microSD desteği sayesinde depolama alanını 2 TB'a kadar arttırmak mümkün olacak. Telefonun yan tarafında bir parmak izi tarayıcısı yer alacak. Ayrıca IP68 ve IP69K sertifikalarına sahip olacak. Bu, telefonun belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunacağı anlamına geliyor.

Doogee Fire 7 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Doogee Fire 7 Pro'nun 269.99 dolar (11 bin 342 TL) fiyat etiketi ile satışa sunulacağı iddia edildi. Yeni telefon, turuncu, yeşil ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. NFC desteği sunacak olan telefon, özelleştirilebilir bir tuşu da bulunduracak. Kullanıcılar, tuşu çeşitli işlemler gerçekleştirmek için kullanabilecek.