120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! Tasarımı Belli Oldu

Lava'nın bu ay içinde tanıtması beklenen yeni Android telefonuna dair önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Markanın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Lava Agni 4 olarak adlandırılan telefonun arka tasarımına yer verildi. Bununla birlikte kamera modülüne yakından bakış atma fırsatı elde edildi.

Lava Agni 4'ün Arka Tasarımı Nasıl Olacak?

Telefonun arka tarafında yatay olarak konumlandırılmış bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera ve iki adet çift LED flaş yer alacak. Modülün tam merkezinde ise Agni'ye vurgu yapılacak. Serinin önceki modelinde modülün üzerinde ikinci ekran da tercih edilmişti. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşıma göre yeni telefonda ikinci ekrana yer verilmeyecek.

Lava Agni 4'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Lava Agni 4, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Lava Agni 3'ün 1200 x 2652 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ile beraber geldiğini belirtelim.

Geçtiğimiz günlerde Lava'nın LBP1071A model numaralı, 7050 mAh kapasiteye sahip yeni bataryasının Nemko sertifikası görüldü. Bu bataryanın yakın zamanda çıkacak olan Lava Agni 4'te kullanılacağı düşünülüyor. Daha önceden de cihazın 7000 mAh batarya kapasitesi ile geleceği öne sürülmüştü. Bunlar göz önünde bulundurulacak olursa cihazın her hâlükârda en az 7000 mAh kapasiteye sahip olacağı söylenebilir.

Cihaz, gücünü MediaTek Dimensity 8350 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide bir adet 3.35 GHz Cortex-A715, üç adet 3.20 GHz Cortex-A715 ve dört adet 2.20 GHz Cortex-A510 dâhil toplam sekiz çekirdek mevcut. Geçtiğimiz ay tanıtılan Lava Bold N1 5G'de ise Unisoc T765 işlemcisi tercih edilmişti.

Yeni telefonun arka tarafında iki adet kamera yer alacak. Bu iki kameranın 50 megapiksel çözünürlüğünde olacağı belirtildi. Arka kameraların 4K video kaydı yapılmasına olanak tanıyacağı yönünde de söylentiler mevcut. Ön yüzeyinde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kameranın bulunacağı öne sürülüyor.

Lava Agni 4'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Lava Agni 4'ün 25.000 rupi (11 bin 843 TL) fiyat etiketine sahip olacağı iddia edildi. Ancak Lava henüz konuya dair resmî bir açıklamada bulunmadı. Bu nedenle telefonun farklı bir fiyat etiketine sahip olması da muhtemel. Serinin önceki modeli Lava Agni 3, 20.999 rupi (9947 TL) başlangıç fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüştü.