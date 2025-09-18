Çift Ekranlı Ucuz Telefon! 11.000 mAh Batarya, 100 MP Kamera ve Dahası

Sahip olduğu özelliklerle kendine hayran bırakan yeni akıllı telefon DOOGEE S200 Ultra tanıtıldı. Bu tanıtımla beraber telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı açıklığa kavuştu. Gerek kamerası gerek batarya kapasitesi ile odak noktası hâline gelen cihaz, uzun bir süre boyunca konuşulacak özellikler içeriyor.

DOOGEE S200 Ultra Özellikleri

Ekran: 6,72 inç IPS LCD, 1080 x 2400 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı

6,72 inç IPS LCD, 1080 x 2400 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı İkinci Ekran: 1,32 inç AMOLED, 60Hz yenileme hızı

1,32 inç AMOLED, 60Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Dimensity 7050

MediaTek Dimensity 7050 İşletim Sistemi : Android 15

: Android 15 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB

512 GB Batarya: 11.000 mAh, 66W hızlı şarj desteği

11.000 mAh, 66W hızlı şarj desteği Arka Kamera: 100 MP + 20 MP gece görüş + 2 MP makro

100 MP + 20 MP gece görüş + 2 MP makro Ön Kamera: 32 MP

32 MP Dayanıklılık: IP68, IP69 sertifikaları (suya ve toza dayanıklı)

IP68, IP69 sertifikaları (suya ve toza dayanıklı) Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC Güvenlik: Yan tarafta parmak izi sensörü

6,72 inç inç ekran büyüklüğüne sahip olan DOOGEE S200 Max, IPS ekranda 1.080 x 2.400 çözünürlük, 380 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 1,32 inç büyüklüğündeki ikinci ekran, 60Hz yenileme hızı sunuyor. Bu AMOLED ekran sayesinde ana ekrana gerek kalmadan arama, mesaj ve müzikleri kontrol etmek mümkün hâle geliyor.

Telefon gücünü 4 nm üreti süreciyle geliştirilen MediaTek Dimensity 7400 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda 8 çekirdek yer alıyor. DOOGEE S200 Max'te ise Dimensity 7050 işlemcisinin kullanıldığını belirtelim.

Android 15 işletim sistemi ile gelen telefonda 12 GB RAM seçeneği mevcut. Depolama tarafında da 512 GB seçeneği bulunuyor. 11.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz, son derece uzun bir kullanım imkânı sunuyor. Böylece cihazı sık sık şarj etmek zorunda kalmıyorsunuz. Ayrıca 66W hızlı şarj desteği sunuyor.

Telefonun arka tarafında 100 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 20 megapiksel çözünürlüğünde gece görüş kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 32 megapiksel çözünürlüğünde sahip bir kamera mevcut.

DOOGEE S200 Ultra, IP68 ve IP69 sertifikasına sahip. Bu da onun belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Cihazın yan tarafında ayrıca bir parmak izi sensörü bulunuyor. Bununla birlikte Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 ve NFC desteği sunuyor.

DOOGEE S200 Ultra Fiyatı

DOOGEE S200 Ultra, 12 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneği ile şu anda 629 (25 bin 982 TL) dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Siyah, sarı ve yeşil olmak üzere toplamda üç renk seçeneği bulunuyor.