A101 iPhone 14 ve 200 MP Kameralı Ucuz Telefon Satıyor

A101'de bu hafta uygun fiyat etiketine sahip olan Redmi Note 14S, iPhone 14, Redmi Pad 2, Simfer 55 inç 4K LED akıllı televizyon, Simfer 32 inç LED akıllı televizyon, Redmi Buds 6 Play bluetooth kulaklık ve LG 27 inç 1 ms 180Hz Full HD oyuncu monitörü satılıyor.

A101'de Satılan Redmi Note 14S ve iPhone 14'ün Fiyatı

A101'de 18 Eylül 2025 tarihinden itibaren iPhone 14'ün 512 GB depolama alanına sahip sürümü 52 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip oaln telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM mevcut.

Telefonun arka tarafında 12 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. 4K video kaydı yapabilen telefon 172 gram ağırlığında.

A101'de Redmi Note 14S'in 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 17 bin 499 TL'ye satılıyor. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefon gücünü MediaTek Helio G99-Ultra işlemcisinden alıyor.

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.65 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Satışa sunulan teknolojik ürünler arasında Redmi Pad 2 de bulunuyor. Bütçe dostu Android tabletin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 499 TL'ye satılıyor. 11 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet 1600 x 2560 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Tablette MediaTek Helio G100-Ultra işlemcisi bulunuyor.

Tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera, ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına kamera yer alıyor. Ön ve arka kameralar 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

Bu hafta 499 TL fiyata sahip Redmi Buds 6 Play bluetooth kulaklık, 2 bin 299 TL fiyatlı Redmi Watch 4 akıllı saat, 5 bin 299 TL fiyata sahip LG Ultragear 27 inç 1 ms 180Hz Full HD oyuncu monitörü, 14 bin 999 TL fiyatlı Simfer 55 inç 4K LED akıllı televizyon ve 5 bin 999 TL fiyata sahip Simfer 32 inç LED akıllı televizyon da satılıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.