20.500 mAh Bataryalı Telefon Tanıtıldı! 200 MP Kamerası Var

Doogee, V Max Plus, V Max Pro ve V Max Play gibi modellerden oluşan V Max serisinin en yeni üyesini tanıttı. V Max LR olarak adlandırılan yeni model, devasa bataryası ile dikkatleri üzerinde topluyor. Zorlu koşullarda yönünüzü bulmaya yardımcı olacak bu cihazı kesintisiz bir şekilde günlerce kullanabiliyorsunuz.

Doogee V Max LR Özellikleri

Ekran Boyutu : 6.78 inç

: 6.78 inç Ekran Teknolojisi : IPS

: IPS Ekran Çözünürlüğü : FHD+

: FHD+ Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : MediaTek D7300

: MediaTek D7300 RAM : 16 GB (20 GB Sanal RAM desteği mevcut)

: 16 GB (20 GB Sanal RAM desteği mevcut) Depolama : 512 GB

: 512 GB Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Arka Kamera : 200 MP + 20 MP (Kızılötesi Gece Görüş) + 8 MP (Ultra Geniş Açı)

: 200 MP + 20 MP (Kızılötesi Gece Görüş) + 8 MP (Ultra Geniş Açı) Batarya : 20.500 mAh (45W Hızlı Şarj, 10W Ters Şarj)

: 20.500 mAh (45W Hızlı Şarj, 10W Ters Şarj) Sertifikasyon : IP68, IP69K

: IP68, IP69K İşletim Sistemi: Android 15

Doogee V Max LR, 6.78 inç ekran büyüklüğüne sahip. IPS ekran üzerinde FHD+ çözünürlük, 396 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde her kaydırma ve dokunuşta oldukça akıcı bir hissiyat uyandırıyor.

Cihaz, iki adet 1200 lümenlik ışık sunuyor. Bu ışık gücü sayesinde bir ortamı inanılmaz Kullanıcının pil ömründen tasarruf etmek ya da çevreyi en yüksek seviyede aydınlatmak için beş farklı seviye arasından seçim yapılabiliyor. Bunlar aek olarak normal, flaş ve acil durumlar için SOS olmak üzere üç farklı moda sahip.

IP68 ve IP69K sertifikalarına sahip olan cihaz, belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olmasının yanı sıra düşme direnci sayesinde de zorlu koşullar altında çalışmaya devam edebiliyor. Tasarım bakımından tıpkı bir savaş uçağını anımsatan telefon, 20.500 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Ayrıca 45W hızlı şarj ve 10W ters şarj desteği bulunuyor.

Cihazın arka karafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 20 megapiksel çözünürlüğünde kızılötesi gece görüş kamerası ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Android 15 ile birlikte gelen cihazın arka tarafında ayrıca farklı durumları yansıtan bir ışık bulunuyor.

Bu alanda birisi ararken kırmızı ışık, mesaj geldiğinde mavi renk, şarj olurken yeşil ışık yanıyor. Telefon, bir şarkı dinlerken de renkler arasında geçiş yapıyor. Gücünü MediaTek D7300 işlemcisinden alan telefon, 16 GB RAM ve 512 GB depolama sunuyor. Ayrıca 20 GB sanal RAM desteği de mevcut. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan DOOGEE S200 Max'in Dimensity 7050 işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB depolama sunduğunu da belirtelim.

Doogee V Max LR Fiyatı

Doogee V Max LR için 692.99 dolar (29 bin 418 TL) fiyat etiketi belirlendi. Telefon, siyah ve gri olmak üzere toplamda iki renk seçeneği ile beraber geliyor. Cihazın 183.5 mm x 85.4 mm x 30.5 boyutlarına sahip olduğunu da ayrıca belirtelim.