En Sevilen Telefonlar: Zirvede Ekran Altı Kameralı Telefon Var!

AnTuTu tarafından paylaşılan liste ile birlikte en sevilen telefonlar belli oldu. Nubia markasının ekran altı kamearlı bir telefonu listenin ilk sırasında yer alarak büyük başarı elde etti. Listede ayrıca Huawei, Realme, OPPO ve Honor dahil birçok markanın telefonları da bulunuyor. Sıralamaya iPhone'ların dahil edilmediğini belirtelim.

Kısa süre önce en güçlü Apple cihazları, en güçlü Android telefonlar, Apple'ın en sevilen ürünleri ve en güçlü tabletler açıklanmıştı. Şimdi ise en çok sevilen telefonlar ürünleri duyuruldu. Bu listenin, AnTuTu Benchmark uygulamasını kullanan ve cihazları hakkında yorum yapan Çinli kullanıcıların memnuniyet oranlarına dayandığını belirtelim.

Bu sıralama, kullanıcıların kendi cihazları hakkındaki öznel değerlendirmelerine dayanıyor ve cihazların performansı ile ilgili değil. Yüzde 99,99 kullanıcı memnuniyet oranına sahip olan Nubia Z80 Ultra zirvede yer aldı. Gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alan telefonda 7.200 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği mevcut.

AnTuTu'ya Göre En Sevilen Telefonlar (Kasım 2025)

Huawei Mate 70 RS Ultimate, yüzde 98,46 kullanıcı memnuniyeti oranı ile ikinci sırada konumlandı. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1316 x 2832 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Kirin 9020 işlemcisinden alan telefonda 16 GB RAM mevcut.

Huawei Mate 70 Pro+ da Mate 70 RS Ultimate ile aynı kullanıcı memnuniyeti oranına sahip. Gücünü Kirin 9020 işlemcisinden alan akıllı telefonda 16 GB RAM bulunuyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1316 x 2832 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Yüzde 98,26 kullanıcı memnuniyetine sahip olan OPPO K13 Turbo 5G dördüncü sırada konumlandı. Gücünü Mediatek Dimensity 8450 işlemcisinden alan telefon 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonda 80W hızlı şarj desteği mevcut.