Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Crossy Road APK, karakterinizi en uzağa götürmeye çalıştığınız bir aksiyon-arcade oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Crossy Road APK, arkadaşlarınızla veya tek başınıza oynayabileceğiniz mükemmel bir arcade hopper oyunudur. Aynı telefonu kullanarak çok oyunculu oynayın ve hayvanınızı en uzağa götürmeye çalışın. Küçük sevimli birçok karakterle birlikte karşımıza çıkan Crossy Road oyununda, ekrana dokunarak karakterinizi zıplatın, parmağınızı kaydırarak hareket ettirin ve yollardaki engellere takılmadan en uzağa gitmeye çalışın!

Yollarda bir takım engellerle karşılaşacaksınız. Arabalar ve zorlu parkurlarda kendine özgü retro karakterlerle birlikte yol alın. Oyun içerisinde topladığınız paralarla 300'den fazla karakterin kilidini açabilir ve karakterlere özel olan kartlardan istatistiklerinizi kontrol edebilirsiniz.

Kilidini açtığınız karakterlerin herhangi bir özel yeteneği bulunmamaktadır. Sadece görünüş açısından güzel duran karakterlere sahip olarak, dünyaları keşfedin ve liderlik tablolarında en üst sıralara tırmanın.

Crossy Road APK İndir

Farklı haritalara sahip olan Crossy Road APK'da, 28'den fazla dünya keşfedeceksiniz. Okyanuslarda, uzayda, otoyollarda ve daha birçok mekanda engellere karşı mücadele verin.

Çevrimdışı oyunlar oynayın, arkadaşlarınızla mücadele edin ve karakterlerinizi en uzağa götürün. Siz de Crossy Road APK indirerek, Android cihazlarınızda harika bir aksiyon arcade deneyimi yaşayabilirsiniz.