Save Mass Effect Kampanyası 5 Gün Dolmadan 200 Bin İmzayı Aştı

Save Mass Effect imza kampanyası, Change.org'da 26 Ekim 2026 saat 12.34 itibarıyla 207.677 imzaya ulaştı. Hayranlar EA'dan Mass Effect serisine devam etmesini ya da seriyi başka bir stüdyoya lisanslamasını istiyor. EA ise kampanyaya bir yanıt vermedi.

Kampanyanın EA'dan Talepleri

EA'nın BioWare'i kapatıp yeni Mass Effect oyununu iptal ettiğini çalışanlarına duyurduğu 21 Ekim 2026 gecesi, Joe Smith adlı bir kullanıcı Change.org'da #SaveMassEffect kampanyasını başlattı. Kampanya, stüdyonun kapatılma kararının geri alınmasını istemiyor. İlk talep, EA'nın Mass Effect'i geliştirmeye devam edeceğine söz vermesi. Kampanya metnine göre bunun için yeterli bütçe, kadro ve zaman ayrılması gerekiyor.

İkinci talep ise EA'nın Mass Effect'in haklarını seriyi yaşatabilecek başka bir stüdyoya lisanslaması. Metnin giriş kısmı da BioWare'in kapanmasından çok EA'nın kaynakları kısmasından ve belirsiz geliştirme planlarından yakınıyor. Joe Smith, sayfaya eklediği bir notta Change.org'daki ücretli tanıtım bağışlarının kampanyaya değil platforma gittiğini hatırlattı. Bu paranın hayır kurumlarına ve ihtiyaç sahiplerine verilmesini tercih ettiklerini de ekledi.

İmzalar Beş Gün Dolmadan 200 Bini Aştı

IGN Adria'nın paylaştığı rakamlara göre kampanya 24 Ekim 2026 sabahı 50 bin, aynı günün öğleden sonrası 75 bin imzayı geçti. Kampanya sahibinin notuna göre o gecenin sonunda imza sayısı 140.447'ye çıktı. PC Gamer ertesi akşam 180 binin üzerinde doğrulanmış imza saydı. IGN'in haberine göre ise kampanya 26 Ekim 2026 sabahı 200 bin eşiğini aştı.

207.677 imza, 300 binlik hedefin yüzde 69'una denk geliyor. Kampanya sayfasında destekçilerin bıraktığı 5.295 yorum var. Sayfada ayrıca IGN, GamesRadar+, Eurogamer ve PC Gamer'ın da aralarında olduğu 31 basın haberi listeleniyor.

Shepard'ın Seslendirme Sanatçıları Kampanyaya Destek Verdi

Kadın Shepard'ı seslendiren Jennifer Hale, X'te bir video paylaştı. Hale videoda, hayranların başlattığı bir Kickstarter kampanyasıyla bir oyun stüdyosu ve yatırımcıların Mass Effect'i geri getirdiği bir dünyayı hayal etmeyi sevdiğini söyledi. Erkek Shepard'ı seslendiren Mark Meer de Hale'in fikrini beğendiğini söylediği bir video yayımladı ve izleyicilerini kampanyayı imzalamaya çağırdı.

Destek yalnızca seslendirme sanatçılarından gelmedi. IGN'in haberine göre The Expanse: Osiris Reborn'un geliştiricisi Owlcat Games, oyunun resmi X hesabından takipçilerini imza atmaya davet etti. Kanada'da Yeni Demokrat Parti'nin lideri Avi Lewis de BioWare çalışanlarının stüdyoyu satın alıp Mass Effect'e dönebilmesi için kamu desteği verilmesini önerdi.

Serinin teknik direktörü Romain Toutain ise o kadar iyimser değil. Kotaku'nun aktardığı Fransızca bir Twitch yayınında Toutain, EA'nın stüdyoyu ya da seriyi satacağını düşünmediğini söyledi. Toutain'e göre EA hiçbir şey satmıyor, stüdyoları kapatıp lisansları kullanmadan elinde tutuyor.

İptal Edilen Mass Effect Oyunu Hakkında Bilinenler

Şirket içi kullanım için hazırlanan iptal edilen Mass Effect oyununun fragmanı 22 Ekim 2026'da Reddit'e sızdı. Fragmanın gerçek olduğunu IGN ve Bloomberg muhabiri Jason Schreier doğruladı. Videonun sonunda görülen "Mass Effect: Universe" adının oyunun kesin adı olup olmayacağı belli değil. EA ve BioWare sızıntı hakkında yorum yapmadı.

YouTube içerik üreticisi Dantics, oyunu BioWare'in oyuncular ve yayıncılardan oluşturduğu "Mass Effect Council" adlı danışma grubunda gördüğünü iddia etti. Dantics'in anlattığına göre oyun, Reaper Savaşı'ndan 600 yılı aşkın süre sonra geçiyor ve insanlık, Council ırkları ve Geth arasındaki bir "galaktik Soğuk Savaş"ı konu alıyordu. Eurogamer ise Dantics'in bu gruptaki rolünün bağımsız olarak doğrulanmadığını yazdı.

Toutain de aynı yayında oyun hakkında bazı bilgiler verdi. Anlattığına göre ana karakter özelleştirilebiliyor ve önceki Mass Effect oyunlarında yapılan bütün seçimler oyuna yansıyordu. Oyuncular farklı kayıtlarını birleştirerek kendi zaman çizgilerini oluşturabilecekti. Toutain, "Universe" adının seçilmesinin sebeplerinden birinin de bu olduğunu söyledi. Bu bilgilerin hiçbiri EA ya da BioWare tarafından resmi olarak paylaşılmadı.

Kampanyaya Türkiye'den de İmza Atılabiliyor

Kampanya dünyanın her yerinden imzaya açık ve sayfada Türkiye'den imza atılmasını engelleyen bir ifade yok. Kampanya metni İngilizce, Türkçe bir sürümü bulunmuyor. Üçlemeyi bir araya getiren Mass Effect Legendary Edition ise Steam Türkiye'de satılmaya devam ediyor.

Oyunun Steam Türkiye'deki fiyatı 59,99 dolar. Bu fiyat, Merkez Bankası'nın 23 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla 2 bin 979 TL'ye denk geliyor. Oyunda resmi Türkçe dil desteği yok. Türkçe yamayla oynamak isteyenler yama rehberimize göz atabilir.

Editörün Yorumu

Bir imza kampanyasının EA'yı stüdyoyu kapatma kararından döndürmesini beklemiyorum. Zaten kampanyayı başlatanlar da bunu istemiyor. Lisans talebini daha gerçekçi buluyorum, çünkü beş gün dolmadan toplanan 200 bini aşkın imza, seriyi devralmak isteyecek bir stüdyo için somut bir ilgi göstergesi. Toutain'in anlattıkları doğruysa EA lisansı elinde tutmayı seçebilir. Yine de bu kadar imzayı görmezden gelmenin EA için kolay olmayacağını düşünüyorum.