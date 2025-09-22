Rekabet Kızışıyor: Çinli Ev Aletleri Üreticisi Telefon Pazarına Giriyor!

Akıllı telefon dünyası her geçen gün büyüyen ve rekabetin giderek kızıştığı dev bir pazar haline geldi. Apple, Xiaomi, Samsung, vivo ve Oppo gibi sektörün önde gelen üreticileri, her yıl çıkardıkları yeni modellerle kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor. Şimdi ise görünüşe göre rekabete çok yakında yeni bir oyuncu daha dahil olacak. Çin merkezli ünlü bir ev aletleri üreticisi, yakında ilk akıllı telefonunu piyasaya süreceğini duyurdu. Görünen o ki pazarda rekabet kızışacak. İşte ayrıntılar...

Dreame, Akıllı Telefon Pazarına Giriyor

Xiaomi’nin desteğiyle kurulan ve özellikle robot süpürge ile akıllı ev aletleri ile adını duyuran Dreame, şimdi rotasını bambaşka bir yöne çeviriyor. Kısa süre önce Bugatti’den ilham alan süper otomobiliyle elektrikli araç pazarına gireceğini duyuran şirket, bu kez gözünü akıllı telefon pazarına dikti.

Firma, Çin’in popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı paylaşımla ilk akıllı telefonunu resmen duyurdu. Dreame Space adını taşıyacak olan bu modelin tasarımı henüz gösterilmedi ancak özellikle kamera performansıyla öne çıkacağı belirtiliyor. Paylaşılan tanıtım görseli de cihazın fotoğrafçılığa, özellikle de astrofotografiye odaklanacağını gözler önüne seriyor.

Bununla birlikte Dreame Space’in ne zaman tanıtılacağı ve hangi teknik özelliklere sahip olacağı konusunda şu an için resmi bir açıklama yapılmış değil.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Dreame'in ilk akıllı telefonun beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.