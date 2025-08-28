Robot Süpürge Üreticisi Dreame, Bugatti'ye Rakip Oluyor

Robot süpürge denince akla gelen ilk markalardan biri olan Dreame ilginç bir ürünle karşımıza çıkıyor. Marka artan elektrikli otomobil talebi karşısında sessiz kalamadı ve yeni bir spor otomobil üzerinde çalıştığını bildirdi. Genel olarak çalıştığı ürün konseptinin oldukça dışında bir teklifle gelen Dreame tarafından üretilecek olan otomobilin detayları haberimizde...

Robot Süpürgeden Elektrikli Hiper Otomobile: Dreame Sürprizi!

Akıllı ev cihazlarıyla bilinen Çin merkezli Dreame Technology, otomotiv sektörüne giriş yaptığını resmen açıkladı. Robot süpürge ve kablosuz elektrikli süpürgeleriyle tanınan şirket şimdi de 2027 yılında tanıtacağı tamamen elektrikli hiper otomobille dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

Dreame tarafından yapılan açıklamada ilk otomobilin yüksek güçlü elektrik motorlarıyla donatılacağı ve performans anlamında zirveyi hedeflediği ifade edildi. Şirketin vizyonu yalnızca lüks bir araç geliştirmek değil aynı zamanda hız konusunda da Bugatti ve Bentley gibi markalarla yarışabilecek bir hiper otomobil ortaya çıkarmak.

Dreame yeni projesinin sadece otomobil değil aynı zamanda teknolojik bir ekosistem olacağını vurguluyor. Şirket aracın akıllı ev ürünleri ve mobil cihazlarla uyumlu çalışmasını planlıyor. Bu kapsamda yaklaşık 1000 kişilik bir otomotiv mühendisliği ekibi kuruldu ve ekibin büyütülmeye devam ettiği açıklandı.

Her ne kadar Dreame ev teknolojileriyle öne çıkan bir marka olsa da, elektrikli otomobil sektörüne giriş yapmak kolay olmayacak. Çin’de halihazırda onlarca üretici rekabet ediyor. Ancak şirket bu girişimin 2013’ten bu yana yürütülen uzun vadeli bir planın parçası olduğunu belirtiyor. Bu da Dreame’in adımını yalnızca “moda” bir trend olarak değil stratejik bir atılım olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

2017’de kurulan Dreame, bugün robot süpürge, saç kurutma cihazı, robot çim biçme makinesi gibi ürünlerle 120’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. 20’den fazla ülkede temizlik ürünleri pazarında lider konumda bulunan şirket otomotiv dünyasında da benzer bir başarıya imza atmayı hedefliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...