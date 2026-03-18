30.000 Pa Emiş Güçlü Dreame L50s Pro Ultra Satışa Çıktı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Robot süpürge denilince akla gelen ilk markalardan biri olan Dreame, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, bu doğrultuda markanın daha üst modellerine bütçe dostu bir alternatif olarak L50s Pro Ultra modelini tanıttı. Özellikleri ve fiyatıyla pazarda bir alternatif sunan süpürge, 30.000 Pa emiş gücüyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Dreame L50s Pro Ultra Özellikleri Neler?

L50s Pro Ultra'nın en dikkat çeken özelliği, tam 30.000 Pa seviyesindeki devasa emiş gücü. Kıyaslamak gerekirse cihazın, bir önceki modelini olan L50 Pro Ultra en fazla 19.500 Pa gücündeydi. Bu yüksek performans, derinlere inmiş inatçı tozları ve saç tellerini zahmetsizce temizliyor. Ayrıca Dreame L50s Pro'nun emiş gücü konusunda en yakın rakibi Roborock Saros 20'nin gerisinde kaldığını belirtelim.

Dreame, süpürgenin süpürme kısmındaki performansını artırmak için cihaza çift döner fırça sistemi (HyperStream DuoBrush) de eklemeyi ihmal etmemiş. Böylece temizlik sırasında saç ve tüyler fırçaya dolanmıyor. Ayrıca L50s Pro Ultra'nın arka kısmında yer alan iki adet döner paspas başlığı, esnek yapısıyla odanın en zorlu köşelerine ve süpürgelik kenarlarına kadar uzanarak detaylı bir silme işlemi gerçekleştiriyor.

Dreame, robot süpürgenin evdeki engelleri aşması için EasyLeap sistemini geliştirmiş. Bu sistem sayesinde robot, toplam 4 cm yükseliğe kadar olan kapı eşiklerini kolayca tırmanabiliyor. Şunu belirtelim; robot bu eşikleri tek seferde değil, 2.2 cm ve 1.8 cm olmak üzere iki aşama da geçebiliyor.

Cihazın sensör kısmında ise, LDS sensör ile karşımıza çıkıyor. L50s Pro Ultra, bu sensör ile evinizin haritasını kolayca çıkarırken, yapa zeka desteğiyle 200'den farklı engeli tanıyıp onlardan kaçınabiliyor. Ayrıca 5.200 mAh kapasiteli bataryasıyla uzun süre temizlik yapabilen robot, Matter protokolü aracılığıyla evinizdeki diğer akıllı cihazlarla da kesintisiz iletişim kurabiliyor.

L50s Pro Ultra akıllı istasyonu sayesinde de temizlik sonrası tüm bakım sürecini otomatikleştirmiş. İstasyonda bulunan ThermoHub teknolojisi, süpürgenin kirlenen paspaslarını 100 derece sıcaklıktaki suyla yıkayıp hijyenik hale getirirken, AceClean DryBoard alt yapısı ve sıcak hava desteği sayesinde paspaslar kurutularak, kötü koku oluşumunun önüne geçiliyor.

Tüm bunlara ek olarak robot süpürgenin akıllı istasyonunda 4.5 litrelik temiz, 4 litrelik kirli su tankları, 3.2 litrelik geniş toz torbası ve otomatik temizleme solüsyonu ünitesi bulunuyor. Şirket, akıllı istasyonun 3.2 litrelik geniş toz torbası sayesinde, kullanıcıların yaklaşık 100 gün boyunca hazne boşaltma işlemiyle uğraşmayacağını garanti ediyor.

Dreame L50s Pro Ultra Türkiye'ye Gelecek mi?

Dreame, L50s Pro Ultra robot süpürgesini Avrupa pazarında satışa sunmuş olsa da cihazın Türkiye'ye geliş tarihi hakında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin halihazırda pek çok modeli ülkemizde aktif olarak satılıyor. Türkiye'deki en güncel L serisi cihazı L40s Pro Ultra olan Dreame'nin, ilerleyen dönemlerde L50s Pro Ultra'yı bir önceki model olan L50 Pro Ultra ile birlikte ülkemizde de satışa çıkarmasını bekliyoruz.

Dreame L50s Pro Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

Dreame L50s Pro Ultra, Avrupa'da 749 euro fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kurla 38 bin 209 TL'ye tekabül ediyor. Eğer ürün Türkiye'de satışa çıkarsa, ek vergiler ile fiyatının yükseleceğini hatılatalım.

Editörün Yorumu

Halihazırda Dreame'nin 7.000 Pa emiş gücüne sahip L10s Plus modelini kullanan biri olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki L50s Pro Ultra'nın sunduğu özellikler gerçekten muazzam. Kendi evimde 7.000 Pa emiş gücü bile fazlasıyla işimi görürken, 30.000 Pa gibi devasa bir emiş gücüne sahip bu modeli kullansam muhtemelen bir ay boyunca evi süpürmeyi aklımdan bile geçirmezdim.