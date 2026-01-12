Hareketli Nesne Takibi Yapan 8K Kamera Tanıtıldı! Sesli Asistanı Var

Dreame, çıkarılabilir bir yapısı sayesinde çok işlevsel hâle gelen yeni kamerası Leaptic Cube'u tanıttı. Cihaz özellikle yapay zeka destekli özellikleri ile çok farklı çekimler yapmaya olanak tanıyor. Hareketli nesne takibini kolaylaştırma da dahil olmak üzere kullanıcılara pek çok avantaj sağlıyor.

Dreame Leaptic Cube Özellikleri

Dreame Leaptic Cube, 50 megapiksel çözünürlüğü ve dinamik aralık sunan sensörü sayesinde hem çok net hem de farklı ışık kaynaklarını dengeleyerek kaliteli çekimler yapmaya yardımcı oluyor. Geniş açılı kamera çok geniş bir alanı tek bir karede sunarken 10-bit P-Log formatında kaydetme imkânı ise videoların düzenlenme sürecinde renklerin korunmasını mümkün kılıyor.

Cihazın en büyük avantajlarından birini çıkarılabilir bir tasarımla birlikte gelmesi oluşturuyor. Kamerayı yerinden çıkardıktan sonra 30 metre mesafeye kadar uzaktan kontrol etmek mümkün hâle geliyor. Kamera tek başına 90 dakika boyunca görüntü kaydedebiliyor. Yuvasına geri takılması hâlinde ise toplam çekim süresi 200 dakikaya ulaşıyor.

Bütün ayarlar kameranın altında yer alan geniş ve dokunmatik ekrandan kolay bir şekilde kontrol edilebiliyor. Cihazın içinde tüm işlemleri çok hızlı bir şekilde gerçekleştiren bir yapay zeka işlemcisi bulunuyor. Bu güçlü işlemci, çekim sırasında insan yüzünün doğallığını koruyor, manzaraları algılayıp renkleri en iyi hâle getiriyor. Ayrıca hareket eden nesneleri de otomatik olarak takip etmeye başlıyor.

Sadece görüntüyü değil, ses kalitesini de anlık olarak iyileştiren bu kamera, komutlarınızı anlayan ve el hareketleriyle de kontrol edilebilen Moko isimli bir yapay zeka destekli sesli asistana da sahip. Cihaz, 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri ile geliyor. microSD sayesinde bu alanı 1 TB'a kadar yükseltmek mümkün.