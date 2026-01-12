80 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklık Tanıtıldı! Tüm Cihazlarla Uyumlu

Audeze, en yeni kablosuz kulaklığı Maxwell 2'yi duyurdu. Oyunculara yönelik tasarlanan bu cihaz, en yüksek ses seviyesinde dahi düşük bozulma sunarak netlik ihtiyacına doğrudan karşılık veriyor. Öte yandan uzun kullanım süresiyle de dikkat çeken bu kulaklık, yapay zeka özelliklerine de sahip.

Audeze Maxwell 2 Özellikleri

Standart oyuncu kulaklıklarında yer alan 40 mm ya da 50 mm sürücülerin yerine bu kulaklıkta 90 mm planar sürücüler mevcut. Bu sürücüler, bozulmaların minimum seviyeye inmesini ve sesin her bir ayrıntısını daha net duymanıza olanak tanıyor. Ayrıca 10Hz ile 50 kHz arasında geniş bir frekans aralığı sunuyor. Bu da sesin çok daha doğal bir şekilde gelmesine yardımcı oluyor.

Kulaklık, Audeze'nin SLAM teknolojisi ile daha güçlü ve kontrollü baslar elde etmeye imkân sağlıyor. Ayrıca sesin nereden geldiğine göre hassas bir ses deneyimi sunuyor. Ses dalgalarının kulağa ulaşma hızını ve açısını en iyi düzende tutan bu teknoloji sayesinde özellikle Counter-Strike 2 gibi oyunlarda son derece önemli olan düşmanın ayak seslerinin nereden geldiğini hızlıca öğrenebiliyorsunuz.

Yapay zeka destekli cihaz, oyun oynarken arkadaşlarınızla konuşuyorsanız sesinizin onlara en net şekilde gitmesini sağlayan bir arka plan gürültü engelleme özelliği içeriyor. Bluetooth 5.3 desteği sunan bu kulaklık, USB-C ve 3.5 mm girişlerine sahip. Ayrıca AAC, SBC, LDAC, LC3plus ve LC3 gibi yüksek kaliteli codec bileşenlerini destekliyor. Kulaklık, tek bir şarjla 80 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Cihaz yalnızca 20 dakikalık şarj ile yüzde 25 doluluk sağlıyor. Tam şarj işleminin ise yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtiliyor.

Audeze Maxwell 2 Fiyatı

Audeze Maxwell 2, iki farklı sürümle geliyor. Her ikisi de PC, Mac, Nintendo Switch 2, Android ve iOS cihazlarla uyumlu olan bu sürümlerden ilki, 329 dolarlık (14 bin 190 TL) PlayStation versiyonu. Diğeri ise 349 dolarlık (15 bin 53 TL) Xbox sürümü.