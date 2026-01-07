Robot Süpürge Devi İlk Arabasını Tanıttı! 1.876 Beygir ve Dahası

Daha çok akıllı ev aletleri ile dünya genelinde tanınan Dreame, Kosmera markası altında geliştirdiği ilk elektrikli otomobilini CES 2026'da tanıttı. Nebula 1 olarak adlandırılan bu yeni otomobil, hızı ile ön plana çıkıyor. 0'dan 100 km/sa hıza göz kırpana kadar ulaşan bu araba, tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Nebula 1 Özellikleri

Dreame'nin ilk otomobili, yeşilin göz kamaştırıcı tonuna sahip ve karbon fiber dokunuşuyla daha hafif bir hâle geliyor. Dışarıdan bakıldığında bir pist canavarı gibi görünen araba, L şeklindeki farları ve aracın arkasında yer alan büyük kanatlar, aracı hem fütüristik hem şık bir görünüme kavuşturuyor.

Dört kapılı araç 0'dan 100 km/sa hıza yalnızca 1,8 saniyede ulaşıyor. Sürücüyü koltuğa bağlamaya yetecek kadar güçlü bir kalkış sunan arabada dört adet elektrikli motor bulunuyor. 1.876 beygir gücüne ulaşabilen araç 0,185 Cd'lik düşük sürtünme katsayısı ile farkını ortaya koyuyor. Bu, aracın yüksek hıza çıktığında havayı kolaylıkla kestiğini ve dengeyi koruduğu anlamına geliyor.

Daha önce bu otomobil için Kosmera ismi kullanılırken CES 2026'daki tanıtımla birlikte isim konusundaki karışıklık giderildi. Aracın son isminin Nebula 1 olduğu kesinleşti. Etkileyici özelliklere sahip konsept otomobilin seri üretim versiyonunun 2027 yılında yollara sürülmesi ve sahiplerine ulaştırılmaya başlanması bekleniyor.

Bu arada şirket, sadece küresel pazarda etkili markalardan biri hâline gelmek için Berlin'de dev bir fabrika kurmayı planlıyor. BNP Paribas ile iş birliği içinde hayata geçirilmesi beklenen bu fabrika, şirketin yalnızca belirli bir pazar ile sınırlı kalmayıp Avrupa pazarını da hedeflediğini gösteriyor.