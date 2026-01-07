Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Arabalar: Togg İlk Üçe Girdi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte Türkiye'de en çok elektrikli satılan arabalar belli oldu. Tesla, geçtiğimiz ay zirvede konumlanarak önemli bir başarının altına imza attı. Listede ayrıca Togg, Mini, KG Mobility, Kia ve BYD dahil pek çok markanın otomobilleri de yer aldı.

Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller

Sıra No Otomobil Adı Aralık Satış Adedi Ocak-Aralık Satış Adedi 1 Tesla Model Y 1.554 31.509 2 Togg T10X 1.960 27.583 3 Togg T10F 5.345 11.437 4 Mini Countryman 1.107 9.418 5 KG Mobility Torres 1.773 8.416 6 Kia EV3 538 7.654 7 BYD Atto 3 740 6.346 8 Opel Frontera 1.144 5.765 9 BYD Seal U 192 4.522 10 Hyundai Ioniq 5 692 4.186

Kısa süre önce Türkiye'de en çok satılan otomobiller açıklanmıştı. Bu kez ise Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu. Tesla Model Y, ocak-aralık döneminde 31 bin 509 satış adedine ulaştı. Otomobil bu sayede Türkiye'de 2025 yılında en çok satılan elektrikli otomobil olmayı başardı.

Togg'un iki elektrikli otomobili ilk üçe girmeyi başardı. En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X ikinci sırada konumlandı. Etkileyici bir tasarıma sahip olan yerli otomobil, geçtiğimiz yıl 27 bin 583 adet satıldı. Bu otomobili Togg T10F takip etti. T10F, ocak-aralık döneminde 11 bin 437 satış adedine ulaştı.

En çok satılan elektrikli otomobil modelleri listesinin dördüncü sırasında Mini Countryman bulunuyor. Popüler araba, geçtiğimiz yıl 9 bin 418 adet satıldı. Bu elektrikli otomobili 8 bin 416 satış adedi ile KG Mobility Torres takip etti. Altıncı sırada 7 bin 654 satış adedi ile Kia EV3, yedinci sırada ise 6 bin 346 satış adedi ile BYD Atto 3 yer aldı.

Opel Frontera, 5 bin 675 satış adedil ile sekizinci sırada konumlandı. Dokuzuncu sırada 4 bin 522 satış adedi ile BYD Seal U, onuncu sırada ise 4 bin 186 satış adedi ile Hyundai Ioniq 5 bulunuyor. Listede ayrıca BYD Dolphin, Citroen C3, Citroen C3 Aircross, Volvo EX40, Volvo EX30 ve Mercedes-Benz EQB dahil pek çok otomobil mevcut.