Robot Süpürge Devi, 1.876 Beygirlik Yeni Araba Tanıttı

Dreame her ne kadar robot süpürge ve akıllı ev aletleri ile dünya genelinde ismini duyuran markalar arasında yer alsa da bu sefer kullanıcıların karşısına tozu silip süpürecek bir robot süpürge ile değil, tozu dumana katacak bir araba ile çıktı. Otomobil tarafında kararlı bir şekilde ilerlemeye devam eden şirket, Nebula Next 01X isimli konsept arabasının tanıtımını gerçekleştirdi.

Nebula Next 01X'in Özellikleri Neler?

Çinli teknoloji şirketinin yeni arabası Nebula Next 01X, 1.876 beygir gücü sunuyor. Bunun en büyük artılarından birini elbette hız konusunda görüyoruz. Öyle ki yeni konsept araba, 0'dan 100 km/sa hıza yalnızca 1,8 saniye gibi oldukça kısa bir sürede ulaşıyor.

Marka, bu otomobilde katı hal batarya teknolojisini kullanıyor. Bu batarya, aynı boyuttaki standart bataryalara göre çok daha fazla güç sunabiliyor. Böylece daha büyük bataryaya gerek kalmadan uzun menzil değerlerine ulaşılabiliyor. Öte yandan ısıya karşı dayanıklılık gibi avantaj da bulunuyor. Bu sayede mevcut bataryalardaki endişeler olmadan yüksek akımla kısa sürede şarj edilmesi mümkün hâle geliyor.

Aracın 0-100 km/sa hıza ulaşması, bataryanın daha az yer kaplayıp daha fazla güç elde edilmesini sağlamasından kaynaklanıyor. Aracın toplam ağırlığı düştükçe hızlanmasının önündeki önemli engellerden biri de kalkıyor. Bunun etkileri sürücü gaza bastığı andan itibaren görülmeye başlanıyor.

Nebula Next 01X Seri Üretime Geçecek mi?

Dreame, Nebula Next 01X'in seri üretime geçip geçmeyeceği hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı ancak piyasaya sürülmesinin önünde birtakım zorluklar olduğunu unutmamak gerekiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, bunların başında katı hal bataryaların standart bataryalara kıyasla çok daha yüksek maliyete sahip olması geliyor.

Şu anda mevcut fabrikaların büyük bir kısmı lityum iyon batarya üretimini merkeze alacak şekilde tasarlandı. Katı hal bataryalar için yeni üretim hatları, yeni kaplama teknikleri, farklı işleme yöntemleri gerekiyor. Dolayısıyla maliyet de epey artıyor. Daha güvenli olabilir, daha hızlı şarj imkânı sunabilir ancak ortada bu kadar yüksek maliyetler varken bu bataryaların seri üretim araçlarda kullanılması şimdilik düşük bir ihtimal olarak görüyor. O yüzden Nebula Next 01X'i en azından bir süre daha yollarda göremeyebiliriz.

Editörün Yorumu

Dreame'nin konsept arabasının tasarımını çok beğendiğimi söyleyebilirim. Birçok noktada Ferrari Purosangue esintisi var gibi görünüyor. Güç tarafında zaten kusursuza yakın olduğunu söylemek yanlış sayılmaz. Büyük rakibi Xiaomi'nin SU7 Ultra modeli bile 1.548 beygir güç sunuyor. Arada oldukça ciddi bir fark söz konusu. Seri üretime geçmesi hâlinde dikkatleri doğrudan üzerinde toplayacağından eminim ama gelgelelim, bu aracın yakın zamanda piyasaya sürülmesini pek olası görmüyorum.