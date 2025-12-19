Robot Süpürge Devinden Telefon Geliyor! 108 MP Kamera ve Dahası

Robot süpürge ve akıllı ev ürünleriyle tanınan Dreame Technologies, akıllı telefon pazarına girmeye hazırlanıyor. Şirket yalnızca Çin değil global pazarda akıllı telefon satışı yapmayı planlıyor. Dreame Smartphone E1 olarak isimlendirilen telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. Peki, Dreame'nin ilk telefonu neler sunacak?

Dreame Smartphone E1'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Arka Kamera: 108 MP ana kamera, 2 MP derinlik kamerası ve 2 MP makro kamera

108 MP ana kamera, 2 MP derinlik kamerası ve 2 MP makro kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP64

IP64 NFC: Destekleyecek.

Destekleyecek. 5G: Destekleyecek.

Destekleyecek. Güvenlik: Ekran altı parmak izi sensörü

Dreame Smartphone E1, yeni bir sertifika aldı. W5110 model numarasıyla görüntülenen akıllı telefonun kullanım kılavuzu da çevrim içi olarak ortaya çıktı. Bu belgeler, akıllı telefonun hem tasarımını hem de bazı özelliklerini gözler önüne serdi. Ortaya çıkan bilgilere göre telefonda AMOLED ekran tercih edilecek ve bu ekran 6,67 inç büyüklüğünde olacak.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamear bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Dreame'nin ilk akıllı telefonu ayrıca ekran altı parmak izi sensörüne sahip olacak.

Dreame Smartphone E1'de 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Akıllı telefon ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, akıllı telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan önemli ölçüde tasarruf edilmesini sağlayacak. Akıllı telefon ayrıca NFC ve 5G desteği ile birlikte gelecek.

Merakla beklenmeye başlanan akıllı telefonda IP64 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Telefonda ayrıca 3,5 mm kulaklık girişi de bulunacak. Smartphone E1'in işlemcisi, RAM ve depolama seçeneklerine dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.