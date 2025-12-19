165Hz Ekranlı Oyun Telefonu Geliyor! 9.000 mAh Bataryaya Sahip

Oyun telefonları arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. OnePlus Turbo'nun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Android telefon, güçlü işlemci sayesinde yüksek performans sunacak. Telefon ayrıca dev batarya ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatelri üzerinde toplayacak.

OnePlus Turbo'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh İşlemci: Snapdragon 8 serisi

Snapdragon 8 serisi Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Turbo'da 9.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Akıllı telefonun hızlı şarj teknolojisine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan OnePlus 15R'de 7.400 mAh batarya ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

OnePlus'ın yeni oyun telefonu gücünü Snapdraogn 8 serisinden alacak. Bu işlemcinin Snapdragon 8s Gen 4 olacağı tahmin ediliyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Akıllı telefon 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hıız sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Akıllı telefonun ekran boyutu, ekran çözünürlüğü ve ekran parlaklığına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Dolayısıyla telefonda AMOLED mi yoksa OLED mi tercih edileceği belli değil.

OnePlus Turbo Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan OnePlus Turbo'nun 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Ayrıca akıllı telefonun global pazarda satışa sunulup sunulmayacağı da henüz bilinmiyor.