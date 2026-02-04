BMW'nin Efsane Arabası Geri Dönüyor! Sanıldığı Gibi Olmayacak

BMW'nin Neue Klasse elektrikli otomobil serisi, iX3 ile başlamış olsa da gözler asıl i3 modeline çevrilmiş durumdaydı. Markanın yeni modelinin ön üretim modellerinin montajına Almanya'nın Münih şehrindeki fabrikasında başlandı. İlerleyen aylarda ise merakla beklenen aracın tanıtımının yapılması bekleniyor.

Yeni BMW i3'ün Ön Üretimine Başlandı

BMW, Münih'teki fabrikasında yeni i3 için ön üretime başladı. Arabanın resmî tanıtımının bu yılın ilk yarısında yapılması, seri üretiminin ise 2026 yılının ikinci yarısında başlaması bekleniyor. Belirtilen tarihten itibaren odak noktasına yeni model yerleşecek. Bu model, bildiğimiz i3'ten daha farklı olacak.

Bilindiği üzere i3 ismi şimdiye kadar 2013 yılında piyasaya sürülen bir araçla ilişkilendiriliyordu. 2022 yılında ise mevcut 3 serisinin elektrikli versiyonu için yeniden kullanıldı. Yeni model ise BMW'nin asıl büyük etkiyi yaratması beklenen yeni elektrikli otomobilini temsil edecek. Yeni araç, hâlihazırda içten yanmalı olarak mevcut olup da elektrikliye dönüştürülmüş bir araç değil, başlı başına bir elektrikli araç olarak karşımıza çıkacak.

Hatırlayacak olursanız Vision Neue Klasse konsepti ile 2023 yılında gösterilmişti. Yeni iX3'ten sonra BMW'nin Neue Klasse altyapısına dayanan ikinci model olacak i3, ilerleyen aylarda kamuflaj kaldırıldığında konsepte kıyasla daha sade bir görünüme sahip araçla karşılaşmamız olası. Öte yandan iç tarafta ağırlıklı olarak yeni nesil dokunuşlar olması çok yüksek bir ihtimal.

i3'ün tasarım tarafında neler sunacağına dair fikir de sağlayan bu ön seri araçlar, yeni arabanın sistemlerini test etmek gibi amaçlarla kullanılacak. Teknik özellikleri henüz belirsizliğini koruyor ancak birkaç ay içinde yapılması beklenen tanıtımla birlikte model hakında çok daha fazla ayrıntı ortaya çıkacak. Belirtilen tarih geldiğinde BMW'nin dönüm noktası olabilecek otomobil hakkında söylenecek daha çok şey olacak.