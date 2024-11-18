Dune: Prophecy dizisi yeni bölüm ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı, BluTV ve Max üzerinden yayınlanmaya başlayan yeni Dune dizisini beğenen izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Dune: Prophecy Dizisi Yeni Bölüm Tarihleri

Alison Schapker tarafından yaratılan dizinin ilk bölümü 18 Kasım 2024 tarihinde izleyiciler ile buluştu. En iyi bilim kurgu dizileri arasında yerini alan Dune: Prophecy'nin ikinci bölümü 25 Kasım, üçüncü bölümü ise 2 Aralık'ta yayınlanacak.

Dune: Prophecy dizisi yayın tarihleri şu şekilde:

Dune: Prophecy 1. bölüm tarihi: 18 Kasım 2024

18 Kasım 2024 Dune: Prophecy 2. bölüm tarihi: 25 Kasım 2024

25 Kasım 2024 Dune: Prophecy 3. bölüm tarihi: 2 Aralık 2024

2 Aralık 2024 Dune: Prophecy 4. bölüm tarihi: 9 Aralık 2024

9 Aralık 2024 Dune: Prophecy 5. bölüm tarihi: 16 Aralık 2024

16 Aralık 2024 Dune: Prophecy 6. bölüm tarihi: 23 Aralık 2024

Dune: Prophecy Dizisi Türkçe Alt Yazılı Fragman

Dune: Prophecy Dizisi Konusu

Dune evreninde geçen dizi, olağanüstü yeteneklere sahip Bene Gesserit'leri konu alıyor. Dizi, Paul Atreides'in doğumundan yaklaşık 10 bin yıl öncesinde geçiyor.

Dune: Prophecy Dizisi Oyuncuları

Emily Watson

Olivia Williams

Travis Fimmel

Jodhi May

Mark Strong

Sarah-Sofie Boussnina

Josh Heuston

Jade Anouka

Aoife Hinds

Chris Mason

Dizide Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel ve daha pek çok isim yer alıyor. Emily Watson "Valya Harkonnen" karakterini, Olivia Williams "Tula Harkonnen" karakterini, Travis Fimmel ise "Desmond Hart" karakterini canlandırıyor.

Dune: Prophecy Dizisi Nasıl İzlenir?

Yeni Dune dizisini BluTV isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz. BluTV aboneliği alarak platformun kütüphanesinde yer alan içeriklere ulaşabilirsiniz.

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