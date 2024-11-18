Dune: Prophecy Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?
Dune: Prophecy yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte yeni Dune dizisi bölüm tarihleri ve dahası!
Dune: Prophecy dizisi yeni bölüm ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı, BluTV ve Max üzerinden yayınlanmaya başlayan yeni Dune dizisini beğenen izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Dune: Prophecy Dizisi Yeni Bölüm Tarihleri
Alison Schapker tarafından yaratılan dizinin ilk bölümü 18 Kasım 2024 tarihinde izleyiciler ile buluştu. En iyi bilim kurgu dizileri arasında yerini alan Dune: Prophecy'nin ikinci bölümü 25 Kasım, üçüncü bölümü ise 2 Aralık'ta yayınlanacak.
Dune: Prophecy dizisi yayın tarihleri şu şekilde:
- Dune: Prophecy 1. bölüm tarihi: 18 Kasım 2024
- Dune: Prophecy 2. bölüm tarihi: 25 Kasım 2024
- Dune: Prophecy 3. bölüm tarihi: 2 Aralık 2024
- Dune: Prophecy 4. bölüm tarihi: 9 Aralık 2024
- Dune: Prophecy 5. bölüm tarihi: 16 Aralık 2024
- Dune: Prophecy 6. bölüm tarihi: 23 Aralık 2024
Dune: Prophecy Dizisi Türkçe Alt Yazılı Fragman
Dune: Prophecy Dizisi Konusu
Dune evreninde geçen dizi, olağanüstü yeteneklere sahip Bene Gesserit'leri konu alıyor. Dizi, Paul Atreides'in doğumundan yaklaşık 10 bin yıl öncesinde geçiyor.
Dune: Prophecy Dizisi Oyuncuları
- Emily Watson
- Olivia Williams
- Travis Fimmel
- Jodhi May
- Mark Strong
- Sarah-Sofie Boussnina
- Josh Heuston
- Jade Anouka
- Aoife Hinds
- Chris Mason
Dizide Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel ve daha pek çok isim yer alıyor. Emily Watson "Valya Harkonnen" karakterini, Olivia Williams "Tula Harkonnen" karakterini, Travis Fimmel ise "Desmond Hart" karakterini canlandırıyor.
Dune: Prophecy Dizisi Nasıl İzlenir?
Yeni Dune dizisini BluTV isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz. BluTV aboneliği alarak platformun kütüphanesinde yer alan içeriklere ulaşabilirsiniz.
İzlemeniz Gereken En İyi BluTV Dizileri
En iyi BluTV dizileri hangileri? Bu rehberde BluTV dizi önerileri listesi hazırladık. Listede dijital yayın hizmetinde izleyebileceğiniz pek çok yapım mevcut.
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