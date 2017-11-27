Dünya'nın Düz Olduğunu Kanıtlayamadı

Amerika Birleşik Devletleri’nde Dünya’nın düz olduğunu kanıtlamak için uzaya roket göndermeye hazırlanan 61 yaşındaki Mike Hughes, gerekli izinleri alamadığı için projesini rafa kaldırmak zorunda kaldı.

“Düz Dünyacılar Araştırma Grubu” adı altında Amerika Birleşik Devletleri’nde toplanan bir grup insan, bugüne kadar bulunan bütün bilimsel verilerin yanlış ve Dünya’nın düz olduğunu kanıtlamak için bir araya gelmişlerdi. Gruptan topladığı 20 bin doların üstünde parayla kendi garajında bir roket imal etmeyi başaran Mike Hughes ise işi bir adım daha ileriye taşımış ve Dünya’nın “düz” olduğunu kendi gözleriyle görmek istemişti.

Yakın zaman önce roketinin başında verdiği pozla birlikte uzaya gitmek için hazırlandığını açıklayan Hudges’e kötü bir haber geldi. Buhar gücüyle çalışan ve insan taşıma kapasitesi de olan roketini uzaya fırlatmak için çeşitli kurumlara başvuran Hudges, istediği izinleri alamadı.

25 Kasım tarihinde saatte 800 kilometre hıza ulaşarak uzaya çıkmayı amaçladığını açıklayan Mike Hudhes, uzaya çıkmak bir yana buhar gücüyle çalışan bir roketi bu kadar yüksek bir hıza çıkarmayı başarsa bile önemli bir işe adım atmış olacaktı. Üstüne bir de buhar gücüyle bir insanı uzaya taşıyarak da tekrarlanması güç bir teknolojik devrim yapmış olacak olan Hudges, istediği izinleri alamaması sebebiyle projesini ertelemek durumunda kaldı.