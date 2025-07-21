Dünyada İlk Kez: Benzinli Motosikletler İçin Son Tarih Verildi!

Tüm dünya ülkeleri çevre kirliliği ve emisyon kuralları ile mücadele etmeye devam ediyor. Bu kapsamda pek çok ülke farklı kararlar alırken Vietnam'dan ilginç bir karar geldi. Ülke yönetimi benzinli motosiklet kullanımını yasaklama kararı aldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Vietnam'da Benzinli Motosiklet Kullanmayı Yasakladı!

Avrupa Birliği emisyon kurallarında katı kurallar getirmeye devam ederken AB dışı ülkelerde bu konularda farklı kararlar almaya başladı. Benzinli motosiklet kullanımı tüm dünyada artarken konuyla ilgili olarak Vietnam yönetimi tarihte ilk sayılabilecek bir karar aldı. Artık Vietnam'da benzinli motosiklet kullanımı yasal değil.

Konuyla ilgili gelen bilgilere göre 1 Temmuz 2026 tarihi itibariyle benzinle çalışan motosikletlerin şehir merkezlerinde kullanımı yasaklanıyor. Kuralların ilk uygulanmaya başlayacağı noktalar ise Hoan Kiem ve Ba Dinh ilçeleri oldu. Bu noktalar genel olarak Ring Road 1 olarak adlandırılıyor.

Bahsi geçen noktaların ortak özelliklerine baktığımızdaysa şehir trafiği ve turistik akının en fazla olduğu bölgeler olduğu gözümüze çarpıyor. Bu noktalar ülkede benzinli araç kullanımı ve devamında da hava kirliliğinin en yüksek olduğu noktalar olarak adlandırılıyor. Bahsi geçen kuralın diğer ülkeler için de emsal teşkil etmesi bekleniyor.

2027 yılı itibariyle de bahsi geçen yasak kapsamları genişletecek. Yönetim önümüzdeki 10 yıl içerisinde benzinli motosiklet kullanımını tamamen bitirmeyi hedefliyor. Ülkenin yerli motosiklet üreticileri VinFast ve Selex Motors ise elektrikli motosiklet, scooter üretimine ağırlık vereceğini bildirdi.

Tüm bunların devamında ülke yönetimi elektrikli mobiliteye geçişi de hızlandırmayı planlıyor. Bununla ilgili olarak çeşitli teşvik paketleri duyurulacak ve devamında elektrikli otomobil şarj istasyonları sayısı arttırılacak. Artı olarak batarya teknolojilerinde iyileştirmeler ve maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.

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