Avrupa Birliği, Benzinli ve Dizel Otomobilin Yasaklanacağı Tarihi Açıkladı

Geçtiğimiz yıl oluşturulan benzinli ve dizel otomobil satışlarının yasaklanmasına dair yasal düzenleme uzun süredir Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği başta olmak üzere ülkelerin gündemindeydi. Tarih konusunda sürekli git-gellerle geçen süreçler nihayet sonuçlandı.

Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu, benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının yasaklanmasını içeren yasal düzenlemeye 2035 yılı geçerli olacak şekilde destek verdi.

Strazburg'da gerçekleşen Avrupa Parlamentosu görüşmesi, Avrupa Yeşil Mutakabatı'nın da bir parçası olarak emisyonları 2030'a kadar en az %55 azaltmayı planlayan tasarıyı ele aldı. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri 339 evet, 249 hayır ve 24 çekimser oyuyla taşıtlara yeni karbon emisyon standartlarını getirecek olan bu düzenlemeyi kabul etti.

2035 Yılından İtibaren Tüm Otomobiller Sıfır Emisyonlu Olacak

Düzenlemenin onaylanmasıyla birlikte 2035'ten itibaren otomobil satıcılarının üreteceği ve satacağı tüm otomobiller sıfır emisyonlu olmak zorunda. Bu da Avrupa Birliği'ne bağlı tüm ülkelerin bu karara uymak zorunda olacağı anlamına geliyor.

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri 2030 yılına kadarki emisyon azaltma hedeflerini ise otomobiller için %55, kamyonetler için %50 olarak belirledi. Bu da önümüzdeki senelerde benzinli ve dizel otomobillerin üretiminin neredeyse yarı yarıya azalmaya başlayacağı süreçlere işaret ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce alınan bu karar ve yıl doğru mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.